Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

5 yaşındaki Yusuf'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış

ELAZIĞ'da yaşayan Taşkın ailesinin oğlu Yusuf Can (5), kumbarasında biriktirdiği 10 lirayı jandarma aracılığıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

15.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:01
5 yaşındaki Yusuf'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış

ELAZIĞ'da yaşayan Taşkın ailesinin oğlu Yusuf Can (5), kumbarasında biriktirdiği 10 lirayı jandarma aracılığıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Harput Mahallesi'nde oturan Taşkın ailesi, jandarmayı arayarak, oğulları Yusuf Can'ın, kumbarasında biriktirdiği 10 lirayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' sloganıyla duyurulan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediğini söyledi. Bunun üzerine eve gelen jandarma ekipleri, minik çocuğun biriktirdiği 10 lirayı teslim alıp, kampanya hesabına yatırdıktan sonra dekontu da aileye verdi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Yusuf Can, Jandarma, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD’li uzman cevap verdi Haberler
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD'li uzman cevap verdi
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
İstanbul’da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
İspanyol basını yazdı! F.Bahçe’de Obradovic dönemi sona ermek üzere Haberler
İspanyol basını yazdı! F.Bahçe'de Obradovic dönemi sona ermek üzere
Haberler ›› Güncel ››5 yaşındaki Yusuf'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:27: Başkan Deveciler maaşını kampanyaya bağışladı - Haber 14:27: Başkan Doğru'da Şehitler Haftası mesajı - Haber 14:27: Ortaca Belediyesi sokağa çıkma yasağında vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı - Haber 14:27: Efeler Belediyesi'nden ilçe esnafına müjde - Haber 14:26: Erzincan'da bir köy Kovid-19 kapsamında karantinaya alındı - Haber 14:07: Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı - Haber 12:06: Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım - Spor