Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

5 yaşındaki Zeynep, evlerinin balkon camlarını tuvale çevirdi

AYDIN'ın Söke ilçesindeki Felekşan Fırat Anaokulu öğrencisi 5 yaşındaki Zeynep Nur Canpolat, koronavirüs salgını nedeniyle okuluna gidemeyip, sokağa çıkma yasağı nedeniyle de arkadaşları ile parkta oynamaya da çıkamayınca evlerinin cam balkon korkuluklarına resim yaparak vakit geçiriyor.

12.04.2020 13:03 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:04
5 yaşındaki Zeynep, evlerinin balkon camlarını tuvale çevirdi

AYDIN'ın Söke ilçesindeki Felekşan Fırat Anaokulu öğrencisi 5 yaşındaki Zeynep Nur Canpolat, koronavirüs salgını nedeniyle okuluna gidemeyip, sokağa çıkma yasağı nedeniyle de arkadaşları ile parkta oynamaya da çıkamayınca evlerinin cam balkon korkuluklarına resim yaparak vakit geçiriyor.

Türkiye'de koronavirüs salgını görülmesi üzerine geçen 13 Mart'ta eğitime ara verildi. Söke Felekşan Fırat Anaokulu'nda eğitim gören Zeynep Nur Canpolat, eğitime verilen ara nedeniyle okula gidemeyince evde faklı etkinliklere yöneldi. Küçük Zeynep eline pastel boya ve sulu boya fırçasını alarak tuvale çevirdiği balkon korkuluklarının camlarına resim yapmaya başladı. Çizdiği balık, çiçek, gökkuşağı başta olmak üzere doğa resimleri ile evlerinin balkonu adeta sınıfa çevirdi. Annesi sağlıkçı babası ise uzman jandarma olan küçük Zeynep zamanının çoğunluğunu ablası ile geçiriyor.

CAN SIKINTISINI RESİM ÇİZEREK ATIYOR

Haftalardan beri evden dışarıya çıkmayan Zeynep Nur Canpolat, can sıkıntısını yaptığı resimlerle atarken, "Sokağa çıkma yasağı nedeniyle parka gidip arkadaşlarımı, okula gidip öğretmenimi göremiyorum. O nedenle evde kalıp ablam Nisa Nur ile etkinlikler yapıyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Zeynep Nur, Fırat, Söke, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Bugün Bingöl’deki deprem sonrası ’Endişeliyim’ diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti Haberler
Bugün Bingöl'deki deprem sonrası "Endişeliyim" diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine’den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Haberler ›› Güncel ››5 yaşındaki Zeynep, evlerinin balkon camlarını tuvale çevirdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:15: "Kavga var" diye çağırdılar, polise baklava ikram ettiler - Haber 14:15: GAZİANTEP Hayvansever aç kalan sokak hayvanlarını besledi - Haber 14:15: İZMİR Konak Meydanı sessizliğe büründü - Haber 14:15: Dünyaca ünlü Türk doktor Derya Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu - Haber 14:14: İstanbul'da koronavirüs tedbirleri - Haber 13:12: Prof. Dr. Naci Görür bugün Bingöl'de yaşanan deprem sonrası Van'ın Muradiye ve Başkale ilçelerini işaret etti: Dikkat edilmeli - Haber 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı - Haber 08:13: İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti - Haberler