Haberler » 3. Sayfa » 5 yıl hapisle aranan zanlı Kuşadası'nda yakalandı

5 yıl hapisle aranan zanlı Kuşadası'nda yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir zanlı yakalandı.

12.10.2019 14:585 yıl hapisle aranan zanlı Kuşadası'nda yakalandı
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin suçlu veya suçluları yakalamak amacıyla başlattıkları çalışmalar neticesinde, Cumhuriyet Mahallesi civarında durumundan şüphelenilen bir kişi durduruldu. Şüphelinin yapılan sorgulamasında isminin Ç. Y. Olduğu, "Gece vakti yağma" suçunda arandığı ve 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adlı makamlara sevk edilen Ç.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası, Polis, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:46 Bacağı çöp öğütücü makineye sıkıştı, ekipler seferber oldu
15:45 Japonya 5.7 ile sallandı
15:43 Otomobil alev alev yandı
15:46 - Konyalı şehit son yolcuğuna uğurlandı- Şehidin sosyal medya paylaşımı yürek burktu
15:29 Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren meclis üyesi adliyeye sevk edildi
15:29 Drift yapan sürücüyle polis kovalamacası kamerada
15:23 Marmaris'te düzensiz göçmen operasyonu
12.10.2019 15:54:15