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5 yıl sonra bir ilk! Meral Akşener ve Devlet Bahçeli, tokalaştı

Eski MHP Osmaniye Milletvekili ve İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Hüseyin Türkoğlu için düzenlenen cenaze töreninde bir araya gelen Meral Akşener ve Dehlet Bahçeli, 5 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.

13.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:50

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Hüseyin Türkoğlu için TBMM'deki cenaze törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tokalaşması damga vurdu.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski MHP Osmaniye Milletvekili ve İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Hüseyin Türkoğlu (52) için dün TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

GERGİN HALLERİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Cenaze töreninde Bahçeli ve Akşener'in 5 yıl aradan sonra tokalaşması ise dikkatlerden kaçmadı. Ancak iki liderin de tokalaşırken bir hayli gergin olduğu gözlendi.

İşte o anlardan kareler;

5 yıl sonra bir ilk! Meral Akşener ve Devlet Bahçeli, tokalaştı

Meral Akşener, İYİ Parti, MHP, Politika, Güncel


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