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5 yıl vade ile otomobil almak mümkün

Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve EmlakBank'tan yapılan ortak açıklamaya göre, 3 kamu katılım bankası, otomotiv sektöründe yerli üretimi desteklemek ve müşterilere uygun koşullarda finansman sağlamak maksadıyla bir kampanya başlattı.

07.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:22
Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve EmlakBank'tan yapılan ortak açıklamaya göre, 3 kamu katılım bankası, otomotiv sektöründe yerli üretimi desteklemek ve müşterilere uygun koşullarda finansman sağlamak maksadıyla bir kampanya başlattı.
Bu kapsamda 3 kamu katılım bankası, Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birliğine gitti.
Faiz ödemek istemeyenler için katılım bankaları çok uygun şartlarda murabaha yöntemiyle istenen otomobili satıcıdan alıp üzerine cüzi bir kar koyduktan sonra müşteriye satacak. Ülkemizde üretilen otomotiv firmalarının tamamı kampanyaya katılıyor.
Bugünden itibaren başlayan kampanya, 31 Aralık'a kadar sürecek.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank olmak üzere 3 kamu bankası da 1 Ekim'de otomotiv sektöründe yerli üretimi desteklemek ve müşterilere uygun koşullarda finansman sağlamak amacıyla bir kampanya başlatmış, faiz oranlarını düşürmüştü.
(İHA)
5 yıl vade ile otomobil almak mümkün

Vakıf Katılım Bankası, Güncel

Kaynak: İHA


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