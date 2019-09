5 yılda dünya turu yapıp Marmaris'e geri döndüler

5 yılda dünya turu yapıp Marmaris 'e geri döndüler5 yıl sonra yurda dönen çift yakınlarına sarılarak hasret giderdiMUĞLA - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde 21 Eylül 2014 yılında hayalleri için tekneleri ile birlikte yola çıkan çift 5 yıl aradan sonra yurtlarına geri döndü.21 Eylül 2014 tarihinde Marmaris'ten den "Balıkçıl" adlı yelkenli tekneleri ile dünya turuna çıkan Elif Keskin ve Mustafa Yurtbulmuş çifti tam 5 yıl süren yolculukları sonrasında yurtlarına geri dönerek karaya ayakbastılar. Çifti karşılamak için Marina'da bekleyen çiftin arkadaşları ise duygu dolu anlar yaşadı. Keskin ve Yurtbulmuş çifti marinada kendilerini bekleyen yakınlarına sarılarak hasret giderdi. Elif Keskin Mustafa Yurtbulmuş çifti tur sırasında dünyanın etrafını yelkenle 5 yıl boyunca dolaşan çift, 5 kıta, 5 okyanus geçişi, 58 ülke, 50.000 den fazla deniz mili, 100'lerce ada ve limanı dümen sularında bırakıp tekrar Türkiye döndüklerini söyledi. 5 yıllık dünya turu sırasında çektikleri videolardan belgesel ve anıları ile de bir kitap hazırlayacaklarını ifade eden Elif Keskin Mustafa Yurtbulmuş, Türkiye'yi çok özlediklerini belirtti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan çift şu sözlere yer verdi; "Çok güzel geçti her şey. Uzun yollardan geldik özellikle son 8 aya kadar Güney Afrika'dan beri sürekli yol halindeyiz. Yaklaşık 50 milin üzerinde yol gittik. 5 kıta, 5 okyanus geçişi yaptık toplamda. Bugün buradayız tam 5 yıl sonra. 21 Eylül 2014 tarihinde yola çıktık vatan sularından, yine bir 21 Eylül günü tekrar vatan sularındayız. Bu turumuzun son limanı Marmaris'teyiz dostlarla. İnanılmaz bir duygu. Her şeyi çok özledik. Dostları, evimizi, arkadaşları ve yemeklerimizi yani her şeyi çok özledik. 4 ekvator hattı geçişi ve 5 okyanusla beraber toplam 58 ülkeyi ziyaret ettik. Sevinçliyiz, gururluyuz. Seyir defterimiz var her ziyaret ve gezilerimiz günü gününe yazılı ama toplam kaç gün denizde kaç gün karada hesaplayamadık. Bu 5 yıllık gezimizden bir belgesel çıkartacağız ama maalesef o yolda istediğimiz tempoda olmadı. Ama hem kitap hem belgesel en kısa zamanda düzenleyip hazırlayacağız. 2020 yılında yaz sezonundan önce yayınlamayı düşünüyoruz. 5 okyanusun öyküsünü yakın zamanda okuyacaksınız."Çift yolculukları sırasında biri Avusturalya Endonezya suları arasında diğeri ise Güney Hint Okyonusu'nda olmak üzere iki ciddi kaza atlattıklarını ancak teknelerini sağlıklı bir şekilde karaya ulaştırmayı başardıklarını dile getirdi.