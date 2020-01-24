"5 Yılda İnegöl'ü güzel bir noktaya getirmek istiyoruz"

Her Cuma sabahı farklı bir camide sabah namazının kılınmasının ardından simit, zeytin, peynir ile kahvaltı yapılarak şehrin idarecilerinin halkla bir araya gelmesini sağlayan Bereket Sofrası, bu hafta Hocaköy Mahallesi Camiinde kuruldu. Vatandaşların sorunlarını ilk ağızdan idarecilere iletme imkanı sağlayan Bereket Sofrası Halk Günleri etkinliğine, cami cemaatinin ilgisi yoğun oldu.

MAHALLELİ TALEP VE ÖNERİLERİNİ BAŞKANA İLETTİ

Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte Başkan Yardımcıları; Rıdvan Kocaağa, Fevzi Dülger, Oğuzhan Uslu, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, AK Partili yöneticiler ve meclis üyelerinin de katıldığı Bereket Sofrası buluşmasında, sabah namazının kılınmasının ardından hazırlanan kahvaltıya geçildi. Burada vatandaşla birlikte simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, Hocaköy Mahallesinin sorunları da masaya yatırıldı. Vatandaşlar mahalleleri hakkındaki talepleri ilk ağızdan Başkan Alper Taban'a iletme fırsatı buldu.

SAHAYA İNEREK SORUNLARI YERİNDE GÖRÜYORUZ

Kahvaltının ardından yapılan dualar sonrası Belediye Başkanı Alper Taban, cemaate hitaben bir konuşma yaptı. İnegöl Belediyesi olarak uzun zamandır Bereket Sofraları adı altında vatandaşlarla buluşmalar düzenlediklerini ifade eden Taban, "Bizler her hafta Cuma sabahları Bereket Sofrası buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Bu hafta da soframızı Hocaköy Mahallemizde kurduk. Sizler de davetimize icabet ettiniz, soframızı bereketlendirdiniz. Biliyorsunuz 2 yıldır görev yapıyorum. Vatandaşımızı anlamaya, onların bizlere neyi anlatmak istediklerini beklentilerinin ne olduğunu almaya çalışıyoruz. Açıkçası bunun da en doğru yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Masa başında oturup bugün ne yapsak, acaba vatandaş ne ister diye düşüneceğimize sahaya inerek sahada sizlerle beraber olmak bizleri de ziyadesiyle mutlu ediyor. İhtiyaçları görme noktasında da faydası oluyor. Muhtarımızla sürekli iletişim halindeyiz, teşkilatımız bize destek olmaya çalışıyor, sizlerden gelen iletilerle el birliği ile sorunları aşmaya çalışıyoruz" dedi.

DÖNEM SONUNA KADAR EKSİKLERİ TAMAMLAYIP KARŞINIZDA OLMAK İSTİYORUZ

"Samimiyiz, azimliyiz, gayretliyiz" sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Taban, "Genç bir ekibimiz var. İnşallah İnegöl Belediyesi de güçlü bir Belediye. En başında kullandığımız kaynakları doğru kullanmamız gerektiğini söylemiştim arkadaşlarımıza. Tasarruflu gitmemiz lazım. Kendi kaynağımızı nasıl kullanıyorsak vatandaşın kaynağını da öyle kullanırsak bu güç her şeye yeter. Vatandaşın zaten çok büyük beklentileri yok. Kimse gelip de köyümüze bir hastane yap falan demiyor. Ama ihtiyaçlar belli. Merkez mahallelerimizin de kırsalın da ihtiyaçları belli. Bunların hepsini plan program çerçevesinde yapmaya çalışıyoruz. Hocaköy Mahallemizde mesela sulama problemimiz var. Bununla alakalı DSİ Müdürlüğümüz, bizim arkadaşlarımız, Milletvekilimiz, Bursa'da Alinur Başkanımız olsun uyumlu bir şekilde çalışarak inşallah dönem sonuna kadar burada sizlerin eksik ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde karşınızda olmak isteriz" diye konuştu.

5 YIL İÇERİSİNDE İNEGÖL'Ü ÇOK GÜZEL BİR NOKTAYA GETİRMEK İSTİYORUZ

5 yıl içerisinde İnegöl'ü çok güzel bir noktaya getirmek istediğini de kaydeden Başkan Taban, "Seçildikten sonra demek ki nasip buymuş dedim. Benim bu anlamda çok fazla hedeflerim yoktu ama Allah nasip etti, nasibi yaşıyoruz. Beraberinde tabi rabbim mahcup etmesin diyorum. Ben bu şehirde yaşıyorum. Allah yüzümüzü kızartmasın, başımızı öne eğdirmesin inşallah. Sizlere karşı güzel hizmetlerle karşınızda olmak istiyorum. Sabah erken saatlerde başladığımız koşturmaca gece yarılarına kadar devam ediyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı görüyorum, o kadar gayretle çalışıyor ki onun yanında bizim çalışmamız bir hiç diyorum. Bizlerin de daha iyi çalışması gerektiğini düşünerek genç ve iyi bir kadro kurduk. AK Parti İlçe Başkanımız da burada. Teşkilatlarımız ve üyelerimizle, sizlerin öneri, eleştirileri, fikirleriyle 5 yıl içerisinde İnegöl'ü çok güzel bir noktaya getirmek istiyoruz. Altyapı eksiklerimiz başta olmak üzere, tamamını gidermekle ilgili bir çabamız var. Ben inanıyorum daha güzel olacak" ifadelerinde bulundu.

Konuşma sonrası muhtar ve mahalle sakinleri mahalleleri hakkındaki talep, öneri, şikayet ve merak ettikleri konuları Belediye Başkanı Alper Taban'a sordu. Başkan Taban tüm sorulara yanıt vererek vatandaşı bilgilendirdi.