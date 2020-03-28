5 yılda inşa etti, koronavirüse karşı yer altına çekildi

İngiltere 'de Youtuber ve mucit olan Colin Furze, 5 yıl boyunca arka bahçesine çelikten 'sığınak' inşa etti. Furze, koronavirüs salgınını sığınağında geçireceğini söyledi.

İngiltere'nin Lincolnshire kentinde yaşayan mucit ve Youtuber olan Colin Furze, 2015 yılında evinin arka bahçesine sığınak inşa etmeye başladı. Sığınakta oyun konsolları, televizyon, jeneratör ve bolca yiyecek bulunuyor. 5 yıllık inşaat süresini görüntüleyen Furze, canı sıkıldığında çalmak için sığınağına bir bateri koydu. Yerin altında olan sığınakta davulunu komşuları rahatsız etmeden çaldığını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sığınağın inşa süreci

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Kaynak: DHA