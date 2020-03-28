Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

5 yılda inşa etti, koronavirüse karşı yer altına çekildi

İngiltere'de Youtuber ve mucit olan Colin Furze, 5 yıl boyunca arka bahçesine çelikten 'sığınak' inşa etti.

28.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:52
5 yılda inşa etti, koronavirüse karşı yer altına çekildi

İngiltere 'de Youtuber ve mucit olan Colin Furze, 5 yıl boyunca arka bahçesine çelikten 'sığınak' inşa etti. Furze, koronavirüs salgınını sığınağında geçireceğini söyledi.

İngiltere'nin Lincolnshire kentinde yaşayan mucit ve Youtuber olan Colin Furze, 2015 yılında evinin arka bahçesine sığınak inşa etmeye başladı. Sığınakta oyun konsolları, televizyon, jeneratör ve bolca yiyecek bulunuyor. 5 yıllık inşaat süresini görüntüleyen Furze, canı sıkıldığında çalmak için sığınağına bir bateri koydu. Yerin altında olan sığınakta davulunu komşuları rahatsız etmeden çaldığını ifade etti.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: İngiltere, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Dünya ››5 yılda inşa etti, koronavirüse karşı yer altına çekildi - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Durumun kontrolden çıktığı İtalya’da 46 doktor hayatını kaybetti Haberler
Durumun kontrolden çıktığı İtalya'da 46 doktor hayatını kaybetti
Koronavirüsün ulaşamadığı tek yer! 4 bin kişi krizi endişe ile izliyor Haberler
Koronavirüsün ulaşamadığı tek yer! 4 bin kişi krizi endişe ile izliyor
Doktor, gizlice çekti! ABD’deki durumun vahametini en iyi anlatan video Haberler
Doktor, gizlice çekti! ABD'deki durumun vahametini en iyi anlatan video
’Virüs sadece yaşlıları öldürüyor’ tezini çürüten olay! 16 yaşındaki kızdan acı haber geldi Haberler
"Virüs sadece yaşlıları öldürüyor" tezini çürüten olay! 16 yaşındaki kızdan acı haber geldi
Koronavirüsün yeni merkez üssü olan ABD’de vaka sayısı 100 bini geçti Haberler
Koronavirüsün yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti
Koronavirüse karşı çaresiz kalan ABD’den yabancı doktor hamlesi geldi Haberler
Koronavirüse karşı çaresiz kalan ABD'den yabancı doktor hamlesi geldi
Koronaya yakalanan Boris’in virüsü hafife aldığı sözleri gündem oldu Haberler
Koronaya yakalanan Boris'in virüsü hafife aldığı sözleri gündem oldu
Fransa’da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm gerçekleşti Haberler
Fransa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm gerçekleşti

Son Dakika Dünya Haberleri

14:15: İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: Avrupa Birliği ülkeleri koronavirüs için ortak aşı üretmeli - Haberler 14:14: Vali Karaloğlu: " Şehirlerarası ulaşım için seyahat belgesi verilecek" - Haberler 14:13: Tahıl paylaşımı tartışması karşılıklı darpla bitti - Haberler 14:12: Öğretmenler, evlerinde sağlık çalışanlarına yüz koruyucu maske yapıyor - Haberler 14:11: Kaldırımlar köpüklü su ile yıkandı - Haberler 14:05: Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu: Sorun 'Evde tut' aşamasına geçmiştir - Haberler 12:38: Karantina yurdunda canlı yayın yapıp kız öğrencilerin eşyalarını gösteren 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı - Haberler 11:56: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum 11:41: İtalya'da koronavirüs sağlık çalışanlarını da vurdu! 46 doktor hayatını kaybetti - Haberler 11:31: Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti - Haberler 11:02: New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı - Haberler 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti