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5 yıldır aranan şüpheli, ormanda kadın kıyafetiyle yakalandı

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan ayrıca 'cinsel taciz', 'uyuşturucu ticareti' ve 'yaralama' gibi 7 suçtan aranan Erkan Gümüş (35), saklandığı ormanlık alanda, başında eşarp, üzerinde etekle yakalandı.

10.10.2019 15:325 yıldır aranan şüpheli, ormanda kadın kıyafetiyle yakalandı

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan ayrıca 'cinsel taciz', 'uyuşturucu ticareti' ve 'yaralama' gibi 7 suçtan aranan Erkan Gümüş (35), saklandığı ormanlık alanda, başında eşarp, üzerinde etekle yakalandı. Gümüş, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'yaralama', 'uyuşturucu ticareti' ve 'cinsel taciz' gibi 7 ayrı suçtan 5 yıldır aranan, hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası da bulunan Erkan Gümüş'ün Honaz ilçesindeki ormanlık alanda saklandığını tespit etti. Bu sabah ormanlık alana giden ekipler, Gümüş'ü kendi yaptığı barakada, üzerinde kadın kıyafetleriyle yakaladı. Başına eşarp takıp, etek giyerek kendisine kadın süsü veren Erkan Gümüş, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Uyuşturucu Ticareti, Honaz, Gümüş, Güncel

Kaynak: DHA

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