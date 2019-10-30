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5 yıldır aranıyordu: Yakalandı

5 yıldır aranan ve hırsızlık suçundan onlarca kaydı olan şahıs, Beykoz'da kaldığı evde yakalandı.

30.10.2019 14:155 yıldır aranıyordu: Yakalandı
5 yıldır aranan ve hırsızlık suçundan onlarca kaydı olan şahıs, Beykoz'da kaldığı evde yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yakalanma anı polis kamerasına yansıdı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler, 2014 yılından beri firari olan ve hırsızlık suçundan 30 kaydı ve hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Fırat Özden (32) isimli şahısı Beykoz Yenimahalle'de yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakaladı. Polisi fark eden şüphelinin, evin penceresinin önünde bulunan korkulukları kırarak kaçmaya çalıştığı esnada kıskıvrak yakalandığı öğrenildi. Emniyette 30 adet suç kaydı ile hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fırat Özden tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Yunus Emre Şeker/İHA)

Yenimahalle, Beykoz, Fırat, Güncel

Kaynak: İHA

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