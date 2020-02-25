5 yıldır çalıştıramadığı T plakasını satmasına da izin vermiyorlar

MERSİN'de Mehmet Nasır Çelik, 5 yıl önce satın aldığı T plakanın başka birine daha satılması nedeniyle mahkemelik oldu. Kullanamadığı T plaka davasını kazanan Çelik, bu kez plakanın satışına izin verilmemesi nedeniyle mağduriyet yaşadığını belirterek, "5 yılda 250 bin TL zarar ettim. Artık bu işin çözüme kavuşmasını istiyoruz" dedi.

2015 yılında Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Şube Müdürlüğü'nden 20 bin TL bedelle T plaka alan Mehmet Nasır Çelik, noter satışını da aldıktan sonra plakayı taksisine takmak istedi. Belediyeye gittiğinde plakanın Ö.A. adında bir kişiye satıldığı cevabını alınca şok olan Çelik, Mersin 2'nci İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Satış ve noter evraklarını inceleyen 2'nci İdare Mahkemesi, plakanın Çelik'e ait olduğuna hükmetti. Mahkeme kararının ardından plakayı aracına takan Çelik, 5 yıldır hiç kullanamadığı T plaka ile birlikte otomobilini satmak istedi. Ancak belediye tarafından bu defa da T plakanın satışına izin verilmedi.

'SATIP, KURTULMAK İSTİYORUM'

Plakanın şu an değerinin 70 bin lira olduğunu belirten Çelik, 5 yıllık sürede toplam zararının 250 bin TL olduğunu söyledi. Aracını T plaka ile birlikte satmak istediğini anlatan Çelik, "Belediye T plakanın satışına borcum olduğu gerekçesiyle izin vermiyor. Zaten arabayı 5 yıldır kullanamıyoruz, olduğu yerde çürüdü. Belediyeye 250 bin TL'lik tazminat davası açtık. Ne T plakayı kullanmama ne de satmama izin veriyorlar. 5 yıldır çile çekiyoruz. Artık bu işin çözüme kavuşmasını istiyoruz"dedi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Şube Müdürlüğü ise emniyetteki bir dosyadan dolayı plakanın satışına izin verilmediğini söyledi.