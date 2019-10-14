5 yıldır aydınlatılamayan cinayetin altından yasak aşk çıktı

Denizli'nin Buldan ilçesinde 5 yıl önce faili meçhul cinayete kurban giden Hacı Veli Taşdöğen cinayeti Star TV'de yayınlanan İnci Ertuğrul'un sunduğu Gerçeğin Peşinde programında aydınlandı. Cinayetin faili eşini 5 yıldır arayan kadın ve sevgilisi çıktı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Program süresince Hacı Veli Taşdöğen cinayetinde yaptığı çelişkili açıklamalarla en çok dikkat çeken kişi eşi Ayşe Taşdöğen oldu. Taşdöğen'in yakın arkadaşı Arif T. ile Ayşe Taşdöğen arasında ilişki olduğu da gündeme geldi. 11 Ekim Cuma günü sabah 10:00 sularında Taşdöğen'in eşi Ayşe Taşdöğen ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Aynı gün Arif T.'nin de gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen Ayşe Taşdöğen ve Arif T.'nin tutuklanarak cezaevine gönderildi.