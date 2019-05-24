5 Yıldır Ses Seda Gelmeyen Dead Island 2'den Güzel Haber

Sumo Digital tarafından geliştirilen Dead Island, 2011 yılında piyasaya sürülmüş bir hayatta kalma RPG oyunuydu. Oyunculara gergin bir atmosfer sunan Dead Island'ın olumlu yorumlar alması, şirketi oyunun ikincisini geliştirmeye yöneltmişti.
Dead Island 2 ilk kez 2014 yılında gün yüzüne çıktı ve şirket, etkileyici grafiklere sahip, gergin ve heyecan verici bir ortam sunan bir oyun gösterdi. Sorun şu ki aşağıdaki bağlantıda görebileceğiniz Dead Island 2, o günden bu yana hala piyasaya sürülmedi.
Video oyun dağıtımcısı olan THQ Nordic'ten Lars Wingefors, bugün gerçekleştirdiği mali sunum sırasında Dead Island 2'den bir kez daha bahsetti ve stüdyonun hala oyun üzerinde çalışmakta olduğunu, yeni gelişmeler için takipte kalınması gerektiğini belirtti.
Dürüst olmak gerekirse Dead Island 2'nin sinematik tanıtım videosu, 2014 yılı için oldukça keyifli, iyi grafiklere sahip bir oyunu gösteriyordu. Aradan geçen beş yılda oyun dünyası büyük gelişmeler kaydetti ve Dead Island 2'nin gerçekten hala 'iyi' bir oyun olup olmayacağı şüpheli.
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Kaynak: WebTekno