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5 yıldızlı otelin restoran müdürü, otomobilinde ölü bulundu

Antalya'da 5 yıldızlı otelde restoran müdürü olarak çalışan Halit Y., aracında başından vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, intihar ihtimali üzerinde duruyor.

13.02.2020 12:56 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:25

Antalya'nın ilçesinde, 5 yıldızlı otelde restoran müdürü olarak çalışan Halit Y.'nin (48), otomobilinde av tüfeğiyle başından vurulmuş cansız bedeni bulundu.

Olay, sabah saatlerinde, Manavgat'ın Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarında park halindeki 07 DHC 94 plakalı otomobilden silah sesi geldiğini duyanlar, polise verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Ekipler, aracın sürücü koltuğunda, ayakları dışarıda, bacaklarının arasında av tüfeği olan, başından vurulmuş erkek cesediyle karşılaştı.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Cansız bedenin, Halit Y.'ye ait olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Halit Y.'nin cesedi, otopsi için Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Halit Y.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimalini değerlendiren polis, soruşturma başlattı.

2 ÇOCUĞU YETİM KALDI

5 yıldızlı otelde restoran müdürü olarak çalışan Halit Y.'nin evli ve 1'i kız olmak üzere 2 çocuğu bulunduğu belirtildi.

Olay yerinden kareler;

5 yıldızlı otelin restoran müdürü, otomobilinde ölü bulundu

Sorgun Mahallesi, Manavgat, Sabah, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (15)
ZEKA:1. ilk önce okumayı öğrenin ''5 yıldızlı otelin RESTORAN müdürü , otel müdürü değil. 2. tofaşa binmiş de ne olmuş. 3. allah günahlarını affetsin. allah rahmet eylesin. . .
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RACO:1- önce okuduğunu yorumlamayı öğren, hangi meslekte olursa olsun müdürlük yapıyosa iyi para alıyodur , 2-müdür maaşıyla tofaşa biniyorsa bir gariplik var demektir yüksek maaş alan biri o arabaya binmez, 3-kendini zeki zanneden insanlara ayar olurum, 4-doğan, şahin 10-15 bin tl arasında değişen bir fiyata sahiptir ve genelde fakir insanlar tercih eder o yüzden insanlar şaşırıyo 5-Allah rahmet eylesin
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5 4
HAYRAT YA:RAHMETLİNİN OTEL İN RESTAURANT MÜDÜRÜ OLAMASI LÜKS BİR ARABAYA BİNECEK ANLAMINA GELMEZ SANIRSAM. MADDİ DURUMU İYİ DEĞİL DEMEKKİ.
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HIŞAMEDDİN:Araba''da hasar var mı ?
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YORUMCU:5 yıldızlı otel müdürü bu aracamı biniyormuş şahinmi doğanmı. . .
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ADS:Binemezmi
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5 0
UZULDUM:Gariban adammis. Arabasi tofas. Ekonomik olarak bataga mi girdi ne derdi vardi Allah bilir. Cikmaza girmis ki bu yolu secmis. Allah yetimlerine acisin. Yazik, yitip giden canlar geride kalan coluk cocuk ne desem boş...
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9 0
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OKTAY:5 Yıldızlı Otel Müdürü ve Tofaş ilginç :/
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8 7
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ALİYAR DOGAN:Sende Devlet otobüsüne biniyorsun galiba sen daha GARIBANSIN
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OKTAY:mallı falan konuşma rıfat seni kısaltırım rıf derler sonra
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