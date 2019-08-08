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5 yıllık evliliği 5 dakikada biten Serdar Ortaç'tan kafa karıştıran paylaşım

Bir süredir boşanacakları konuşulan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan Beykoz Adliyesi'ne gelerek 5 yıllık evliliklerini bitirdiler. Boşandıktan 5 dakika sonra ise Ortaç'ın hesabından reklam içerikli gönderi paylaşılması dikkat çekti.

08.08.2019 16:28
5 yıllık evliliği 5 dakikada biten Serdar Ortaç'tan kafa karıştıran paylaşım

Bir süredir haklarında çıkan boşanma iddialarını sık sık yalanlayan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, 'Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı' gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı. Bugün boşanmak üzere Beykoz Adliyesi'ne gelen ikilinin evlilikleri 5 dakika içerisinde bitti.

YAPILAN PAYLAŞIM ŞAŞIRTTI

Adliye çıkışında açıklama yapan ünlü çift, ortak bir dille "Severek evlendik, severek ayrıldık" açıklamasını yaptı. Bu gelişmeler yaşanırken Ortaç'ın sosyal medya hesabından boşandıktan kısa bir süre sonra ilginç bir paylaşım geldi.

BOŞANMA İLE İLGİLİ PAYLAŞIM YAPMASI BEKLENİYORDU

Hayranları, boşanma ile ilgili paylaşım beklerken Ortaç'ın hesabından reklam içerikli gönderi paylaşılması, takipçilerinin kafasını karıştırdı.


Beykoz Adliyesi, Chloe Loughnan, Serdar Ortaç, Magazin

YORUMLAR (19)
REKLAMA BAŞLADI: Adam biliyor ki herkes bakacak, dedi ki tam zamanı verdi reklamı. Tam tüccar.
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ADINIZI YAZIN: böylelerine artist denir beter olun
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ALİ USTA: serdarım bu kadın zaten sana bir kaç beden büyüktü . üzerinde eğreti duruyordu. her neyse olan olmuş çocuk adam bundan sonra sağlığına dikkat et
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BEBETO: Para ustam para. Adamda para var
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SAKİR: adamın mesajı net ''ben reklam ıcın yapmadım zaten reklamda oynuyorum'' demiş
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TAYLİM DERDİ: Andre Limanın TERKETTİĞİ Jenifer Lopez inde TERKEDİLDİĞİ bir zamanda seniz harçarlar Chloem chloemmmmmmm
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SILAYA UNDEBAH DEDİRMEK İSTEYEN ADAM: o karı sana zaten fazlaydı küçük adam
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BALİBA: Chloe amerikaya gittiğinde bu iş bitmişti zaten, toz kaldırmadan alttan alttan bitirdiler işi.
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YORUMCU: Kadin iyi dayandi yine ve sanatcilarin evliligi tek gösteris amacli
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CANCAN: LAN OĞLUM AYNAYA BAK KENDİNE BAK KARIYA BAK ZATEN DOĞANIN KANUNUDA TERS
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