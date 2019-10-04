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5 yıllık evliliği tek celsede biten Serdar Ortaç, genç bir kadınla görüntülendi

2014 yılında evlendiği Chloe Loughnan ile geçtiğimiz Ağustos ayında tek celsede boşanan Serdar Ortaç, önceki akşam Kuruçeşme'de genç bir kadınla görüntülendi.

04.10.2019 09:29

Aralarındaki yaş farkına aldırış etmeden 2014 yılında nikah masasına oturan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 9 Ağustos'ta tek celsede boşandı. Boşanma sonrası Chloe ülkesine geri dönerken Ortaç da eski yaşantısına kaldığı yerden devam etti.

GENÇ BİR KADINLA GÖRÜNTÜLENDİ

Severek ayrıldığı Chloe'yi çabuk unutan Serdar ortaç, önceki akşam Kuruçeşme'de bir kadın görüntülendi. Yanındaki kadınla saatlerce sohbet eden ve telefonundan sürekli bir şeyler gösteren ünlü şarkıcının keyfinin de yerinde olduğu dikkatlerden kaçmadı. Ortaç'ın yanındaki genç kadının kim olduğu ise henüz bilinmiyor.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

2014 yılında nikah masasına oturan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, 9 Ağustos'ta anlaşmalı olarak boşanmıştı. 5 yıllık evliliği 5 dakikada bitiren çift, duruşma sonrası adliyeden el ele çıkarak "Severek evlendik, severek boşandık." açıklamasını yapmıştı.

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan
5 yıllık evliliği tek celsede biten Serdar Ortaç, genç bir kadınla görüntülendi

Chloe Loughnan, Serdar Ortaç, Magazin


YORUMLAR(14)
PAŞALI:Serdar Ortaç askerlikten çürük raporu almıştı. neden aldığı kadınların onu terk etmesinden açıkça belli oluyor.
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VODENE:Chloe 10 numara. Bizim hatunlar turşu
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BU MOTORLAR BOZUK KERDAR TOPAC VEDE MALİ:YAKIN Bi ZAMANDA YiNE HASTANE KöSELERiNDE UZANIRLAR
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ASDS:Nolacadı ya erkek adam gidenin arkasından zırlamaz, yenilerin yerini açar hemen
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MİKROP:çıta yerlerde serdar , işe önce hanımefendiye güzel bir stiletto almakla başla gözümüz yandı toynaklarını görünce
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ATSIZ PRENS:leopar desenli tayt giymiş altındanda da parlak yüksek topuklu terlik var ahahahaha sedar bu kadın sana göre değil sakın evleneyim deme ahahah
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REALİST:Chloe''den sonra çitayı çok düşürmüş. .
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ADIM ADIM:REKLAM KOKAN HAREKETLER. BU ARADA APPLANIN TERLİKLERİ ÇOK GÜZELMİŞ. . .
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SVG:artık kendine göre birini bu be serdar gözün hep yüksekte . . bak tarkan'' a evlendiği kadın normal halktan biri işte o şöhretle cocuguda yaptı
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A:ilk defa doğruyu soyleyen cıktı herkes te ego var
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