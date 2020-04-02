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50 Binden Fazla Oyuncunun CoD: Warzone Hesabı Erişime Engellendi

Call of Duty: Warzone'un yaratıcıları, oyunlarda hile yapan kişileri tespit ederek oyun dışı bıraktı.

Infinity Ward ekibinin yaptığı açıklamaya göre, oyunun piyasaya sürülmesinden bu yana 50 binin üzerinde oyuncu, hile yaptıkları gerekçesiyle oyundan uzaklaştırıldı.

02.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:50
50 Binden Fazla Oyuncunun CoD: Warzone Hesabı Erişime Engellendi
Call of Duty: Warzone'un yaratıcıları, oyunlarda hile yapan kişileri tespit ederek oyun dışı bıraktı.

Infinity Ward ekibinin yaptığı açıklamaya göre, oyunun piyasaya sürülmesinden bu yana 50 binin üzerinde oyuncu, hile yaptıkları gerekçesiyle oyundan uzaklaştırıldı. Hile yapan kişileri hangi yollarla tespit ettiklerini açıklamayan ekip, bu durumun hile yapanların tekrar oyuna katılımını zorlaştıracağını ifade etti.

Açıklamada hile yapan kişilerin yakalanmasına yönelik süreçle ilgili temel bilgiler paylaşıldı. 7/24 izleme programına sahip olduklarını ifade eden Infinity Ward ekibi, oyun çevirimiçi olduğunda elde edilen verileri değerlendirdiklerini ve olası hileleri tespit edebildiklerini belirtti.

Hile Yapanları Tespit Etmek için 7/24 Veri Analizi Yapılıyor

Infinity Ward güvenlik üyesi yaptığı açıklamada, hile yapan kişilerin oyunda bulundurulamayacağını, herkes için eğlenceli ve adil bir deneyim sağlamayı amaçladıklarını, bu nedenle 7/24 veri analizlerinin yapıldığını ifade etti.

Genel olarak saldırgan davranışlar sergileyen, korsan içerikler yayınlayan, sorun çıkaran oyuncuların, oyundan banlandığı söylenebilir. Call of Duty: Warzone güvenlik ve uygulama belgelerinde bir oyuncunun hangi nedenlerden dolayı oyundan çıkarılabileceğini detaylarıyla okuyabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››50 Binden Fazla Oyuncunun CoD: Warzone Hesabı Erişime Engellendi - Haberler

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