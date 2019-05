50 binin üzerinde ürünün sergilendiği Çin Ürünleri Fuarı başladı

Kaynak: İHA

Tekstilden hazır giyime inşaat malzemelerinden elektronik aletlere 50 binin üzerinde ürünün yer aldığı Çin Ürünleri Fuarı 'China Homelife Turkey' bu sene 6'ncı kez ziyaretçilere kapılarını açtı.Avrasya bölgesinde ticari ilişkilerin geliştirilmesindeki büyük ticaret platformlarından biri olan, Çin Ürünleri Fuarı 'China Homelife Turkey', İstanbul Fuar Merkezi'nde 6'ncı kez kapılarını açtı. 600'den fazla firmanın katıldığı Çin Ürünleri Fuarı Türk standartlarına uygun olarak tüm kontrollerden geçmiş tekstil, hazır giyim ve aksesuarları, ev tekstili, inşaat malzemeleri, el aletleri ve hırdavat, ev gereçleri, elektrikli ev aletleri, mobilya, elektronik eşyalar, hediyelik eşya, züccaciye, mutfak ve banyo armatürleri, gıda, lojistik, makine ekipmanları, led ve aydınlatma ürünleri başta olmak üzere 50 binin üzerinde ürünün yer aldığı fuar, 13 farklı ülkeden gelen yöneticileri barındırıyor. Fuar, 25 Mayıs Cumartesi gününe kadar açık kalacak."En önemlisi bu fuara doğrudan üreticiler katılabiliyor"Fuar hakkında bilgi veren China Homelife Fuarları Genel Müdürü Binu Pillai, "Fuarımıza bu yıl 13 farklı ülkeden gelen yöneticiler katılıyor. Bu ülkeler arasında Brezilya, Hindistan, Güney Afrika, ve Dubai gibi ülkeler yer alıyor. Fuarımızı 6 yıldır devam ettiriyoruz, bu yılda 600'den fazla firma katılıyor. Fuarda sergilenen ürünler ise ev eşyaları, elektronik ürünler, tekstil ürünleri ve ayrıca yeni makine parçaları da ziyaretçilere sunuluyor. Bu fuarın düzenlenmesi yerli ithalat yapanlar için çok güzel bir platform. Çünkü, dünyanın dört bir yanından farklı ülkelerden gelen misafirlere, ürünler sergileniyor. En önemlisi bu fuara doğrudan üreticiler katılabiliyor. Ticarette çok önemli bir güven ortamı oluşması her ne kadar internet kolaylığı sağlıyor olsa da ürünlerin sergilemesi, kaliteli ürünü kendi görmesi, konuşarak bütün detaylarda anlaşması, üretim sürecinin anlaşılması, kalite kontrolün yerinde test edilmesi gibi durumları tedarikçiler ve ithalatçılar arasında güzel bir köprü sağlanıyor. Ortada endişe sıkıntı oluşturabilecek tüm sorunları ortadan kaldırıyor. Bu sebeple Türkiye'ye çözümleme platformu sunuyoruz" şeklinde konuştu."Elektrikli ev aletlerini cep telefonu üzerinden dünyanın her yerinden yönetebiliyor"Fuarda sergiledikleri ürünler hakkında bilgi veren bir firmanın yöneticisi Hasan Terzi, "Cihazımız, evin içerisinde olan tüm elektrikli ev aletlerini tek uygulama üzerinden cep telefonundan dünyanın her yerinden yönetebiliyor. Birbirine bağlayıp etkileşim yapabiliyor. Eğer evin sıcaklığı 20 dereceye düştüğünde veya bir evin garaj kapısını açılması gibi senaryolar yapabiliyor. Bunun gibi birçok farklı sistemi müşterilerimiz yapabiliyor. Bunların haricinde cihazlarımız sesli asistanlarla uyumluluğu sayesinde internet üzerinden sesli kontrol sağlayabiliyor. Evinize girdiğinizde yerleştirilen sesli alıcılar ile ya da cep telefonuna yüklenen uygulama sayesinde konuşarak kendi evinizi yönetebilirsiniz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL Çin Halk Cumhuriyeti