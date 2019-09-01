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50 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 50 düzensiz göçmen yakalandı.

01.09.2019 17:32
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ayvacık ilçesi girişinde yol kontrolleri yapan Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri minibüs ve otomobili durdurdu.
Çok sayıda can yeleği ele geçirilen minibüste yapılan aramada, Afganistan uyruklu 50 düzensiz göçmen yakalanırken minibüs şoförü ile otomobilin içindeki toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.
Göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
50 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: AA

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