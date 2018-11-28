50.evlilik Yıldönümü Pastasını Nevşehir Belediye Başkanı Seçen ile Birlikte Kestiler

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:40



28 Kasım 2018 Çarşamba 10:40

Nevşehir Belediyesi tarafından 'Kutlu Yolda, Mutlu Aile, Mutlu Toplum' sloganı ile hazırlanan '"Aile Olmak Zor Değil" projesi kapsamında Belediye Başkanı Atilla Seçen, evliliklerinin 50. Yılı geçiren Nedim-Nazmiye Temel çiftinin 50. Evlilik yıldönümü pastasını aile ile birlikte kesti.Türk Milletinin en köklü dinamik gücü olan aile müessesinin taşıdığı önemi geniş kitlelere ulaştırmak ve bu alanda başarılı çiftleri kamuoyuna tanıtarak, evlilik kurumunun daha sağlıklı temeller üzerinde oturtulmasına katkı sağlamak amacıyla Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 'Kutlu Yolda Mutlu Aile Mutlu Toplum' sloganı ile hazırlan 'Aile Olmak Zor Değil' projesi kapsamında Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'in ailelere yönelik düzenlediği onur ziyaretleri sona erdi.Belediye Başkanı Atilla Seçen'in eşi Derya Seçen ile birlikte, evliliklerinin 50. yılını geçiren ailelere yönelik olarak bir süre önce başlattığı onur ziyareti, Süleyman-Rabia Akkoç ve Nedim-Nazmiye Temel çiftlerinin ziyaret edilmesi ile sona erdi.50. YIL PASTASI KESİLDİNedim-Nazmiye Temel çifti için aile yakınları doğum günü pastası ile bu mutlu güne ortak olurken, çiftin 50. evlilik yıldönümü pastası, Belediye Başkanı Atilla Seçen ve eşi Derya Seçen ile birlikte kesildi. Seçen bir süre sohbet ettiği çifte, daha sonra içinde Kur'an-ı Kerim, Türk Bayrağı, tebrik belgesi ile çeşitli hediyelerin olduğu armağan kutusunu da hediye etti.Nedim-Nazmiye Temel çiftinin aile yakınlarının da hazır bulunduğu ziyarette bir sürpriz de yaşandı. Çiftin çocukları tarafından 50. Yıldönümü için alınan pırlanta yüzükler de Belediye Başkanı Atilla Seçen tarafından takıldı.Belediye Başkanı Atilla Seçen ve eşi Derya Seçen daha sonra Süleyman-Rabia Akkoç çiftini evlerinde ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Süleyman Akkoç'da Nevşehir Belediyesi'nin böyle bir projeyi hayata geçirmesinden dolayı Belediye Başkanı Atilla Seçen'e teşekkür etti. Bir süre Akkoç ailesi ile sohbet eden Belediye Başkanı Seçen, Akkoç ailesine Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve içerisinde Kur'an-ı Kerim, Türk Bayrağı, tebrik belgesi ile çeşitli hediyelerin yer aldığı armağan kutusunu takdim etti.Seçen ziyarette yaptığı açıklamada, aile kurumunun taşıdığı önemin etkin bir şekilde toplumda ortaya konulması adına gerçekleştirdikleri onur ziyaretlerini tamamladıklarını söyledi. Projenin bu yıl ki bölümünde aileleri bir merkezde bir araya getirmekten ziyade, ailelerin evlerine eşi ile birlikte giderek onları onurlandırmayı daha iyi bir yöntem olarak değerlendirdiklerini dile getiren Seçen, kendilerini evlerinde ağırlayan tüm ailelere yürekten teşekkür ettiğini ifade etti. Seçen " Projemizin bu yıl ki bölümünü tamamladık. Bizleri evlerinde misafir ederek mutlu bir evliliğin gerçek reçetelerini bizlere de aktaran ailelerimize daha nice mutlu ve sağlıklı yıllarda bir arada yaşamalarını temenni ediyorum." dedi. - NEVŞEHİR