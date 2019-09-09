50 kilo veren oyuncu Akın Akınözü'nün değişimi herkesi şaşırttı

ATV ekranlarının büyük bir ilgiliyle izlenen Hercai dizisnin Miran'ı geçtiğimiz günlerde Vogue dergisine röportaj verdi. Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken yakışıklı oyuncu bir dönem şişman olduğunu hatta 50 kilo verdiğini açıkladı.

50 KİLO VERDİ

Darwin'in "Ne en güçlü olan tür hayatta kalır, ne de en zeki olan. Değişime en çok adapte olabilendir hayatta kalan" sözünü çok sevdiğini söyleyen Akın Akınözü, "Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim" dedi. Yakışıklı oyuncu vücudundaki bu büyük değişimin tamamen iradeden geçtiğini de sözlerine ekledi.

AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?

Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim almıştır.

2014 yılında Azrail sinema filmi ile kariyerine adım atmıştır. 2015 yılında ise Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında boy göstermiş daha sonra ise Arkadaşlar İyidir dizisinde rol almıştır. Akınözü aynı zamanda, Arkadaşlar İyidir, Payitaht Albüldamid ve Aslan Ailem dizilerinde rol almıştır.