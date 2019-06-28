28.06.2019 13:48
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50 kişilik kontenjan için 10 bin başvuru

Galatasaray İlkokulu'nda öğrenim görecek 50 öğrenci için 10 bine yakın başvuru olunca İstiklal Caddesi'nde uzun kuyruk oluştu.

Galatasaray İlkokulu'nda öğrenim görecek 50 öğrenci için 10 bine yakın başvuru olunca İstiklal Caddesi 'nde uzun kuyruk oluştu.
Sabah saatlerinde veliler çocuklarıyla beraber kura çekimi için Galatasaray Lisesi'nin Beyoğlu 'ndaki binasına geldi. Ancak başvurular beklenilenden fazla olunca okul girişinden başlayan kuyruk, İstiklal Caddesi'ne kadar uzadı.
2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılında Galatasaray İlkokulu, 60-66 ile 66-84 aylık arasındaki çocuklar için başvuruları alırken, her yıl olduğu gibi bu yıl da 50 öğrenciyi kabul etti.
Kura, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Galatasaray İlkokulu ve Lisesi yetkilileri tarafından noter huzurunda gerçekleştirildi. Kurada isimleri belirlenen aday öğrencilerin listesi gün içinde web sitesinde yayımlanacak ve ön kayıtlar 1-3 Temmuz'da alınacak.
Okula ön kayıt için istenen belgeler, aday öğrencilerin velilerine 28 Haziran'da yapılacak toplantıda bildirilecek50 kişilik kontenjan için 10 bin başvuru
Kaynak: AA
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