Haberler » Güncel » 50 kişilik özel tim, helikopterle arama kurtarma çalışmalarına katıldı - Haber

50 kişilik özel tim, helikopterle arama kurtarma çalışmalarına katıldı

Uludağ'da kayıp iki amatör dağcıyı arama kurtarma çalışmaları 15'inci gününde hem havadan, hem karadan devam ediyor.

16.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:1550 kişilik özel tim, helikopterle arama kurtarma çalışmalarına katıldı
'da kayıp iki amatör dağcıyı arama kurtarma çalışmaları 15'inci gününde hem havadan, hem karadan devam ediyor. Çalışmalara karadan 200 kişilik ekip devam ederken, kurulan 50 kişilik özel tim belirli bölgelere helikopterle bırakıldı.
Uludağ'da kayıp iki amatör dağcı Sarp ve Mert Aslan'ı arama kurtarma çalışmaları 15'inci gününde hem havadan, hem karadan devam diyor. Karadan 200 kişilik ekip çalışmalarına devam ederken, kurulan 50 kişilik özel tim de helikopterle arama çalışmalarının olduğu bölgede farklı alanlara bırakıldı. Uludağ'da hava güneşli ve açık olduğu için çalışmaların gün boyu devam edeceği öğrenildi.
(Hakan Gönül - Serkan Akkuş/İHA)

Mert Aslan, Uludağ, EFE, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:00 BŞEÜ'den "Sınai Mülkiyet Hakları Farkındalık Oluşturma" eğitimi - Haber
12:58 Atık yağdan okulun sabun ihtiyacını karşılıyorlar - Haber
12:56 İBB'NİN KİRALIK ARAÇ İHALESİ GEÇERLİ TEKLİF OLMADIĞI İÇİN ERTELENDİ - Haber
12:56 Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Haber
12:54 Arnavutköy Caddesi rahat bir nefes aldı - Haber
12:20 Pakistan bu yıl 5 yaban keçisi avından 555 bin dolar kazandı - Haber
12:04 Bakan Selçuk, okul müdürünün velilere gönderdiği mesajı paylaştı - Haber
11:58 İstanbul'da yoğun sisten dolayı Boğaz, transit gemi geçişlerine kapatıldı - Haber
11:58 Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastında kilit şüpheli Ukrayna'da yakalandı - Haber
11:39 85 yıllık piyango biletine gözü gibi bakıyor - Haber
16.12.2019 13:02:07