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50 kuruşa ekmek vatandaşı memnun etti

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediyesinin ekmek fiyatını 50 kuruşa düşürmesi vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandıMalatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Malatya Ekmek Gıda Sanayi A.

13.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:16
50 kuruşa ekmek vatandaşı memnun etti
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediyesinin ekmek fiyatını 50 kuruşa düşürmesi vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Malatya Ekmek Gıda Sanayi A.Ş (MEGSAŞ), ekmekte 60 kuruş indirim yaparak hafta sonu ekmeği 50 kuruştan satmıştı. Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Karakavak Mahallesi'nde de MEGSAŞ tarafından sokağa çıkma yasağı kapsamında vatandaşların ekmek ihtiyacı karşılandı. Vatandaşlar ekmeklerini 50 kuruşa satın aldı. Karakavak Mahallesi Muhtarı İhsan Güngör, "Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibi tarafından mahallemizde ekmek 50 kuruştan satıldı. Mahallemizde mağdur olan vatandaşlarımız adına bu yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Serdar Ciğerci isimli vatandaş da, "Sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı bizler dışarı çıkamadık. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Karakavak Mahallesi'nde de ekmekler geldi 50 kuruştan aldık teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hasan Hüseyin Göğebakan isimli vatandaş ise "Sokağa çıkma yasağı vardı. Ben de evime 4 tane ekmek aldım" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya, Güncel
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