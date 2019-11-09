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"50 Kuşağı" ve 50 yıla yayılan bir dostluğun hikâyesi

1950 kuşağının üç önemli isminin mektupları, kendi kişisel tarihlerinin kayıtlarını tutmanın yanı sıra 1955'ten 1973'e kadar arkadaş sohbetlerine saklanmış "gizli" edebiyat tarihini de açığa çıkarıyor.

09.11.2019 16:33 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:33

"Bir ağacın dalları gibiydik," diyor Kemal Özer, 1950 kuşağından dostlarını anarken. Arkadaş Mektupları'nda bu çok dallı ağacın üç ismi Erdal Öz, Adnan Özyalçıner ve Kemal Özer'in 1955 ile 1973 yılları arasında yazdıkları mektuplar bir araya getirildi.

Erdal Öz, "Kendimin o yıllardaki görüntüsünü buluyorum," diyerek arkadaşlarına yazdığı mektupların bir dönemin belleğini nasıl kayda geçirdiğine işaret ederken Kemal Özer de mektupları sayesinde kendisiyle yüzleşme olanağı yakaladığını dile getiriyor: "Özellikle 1970'e kadar yazdıklarım, elimde başka örnekler olmadığı için, başlı başına birer kendimle yüzleşme olanağı. Bu mektuplara ulaşana değin o yıllara ilişkin yalnız belleğimde kalanlar vardı, bir de elimdeki yanıtlardan çıkardığım birtakım ipuçları." İlk kez bir arada yayımlanan mektuplar, bir kuşağın "görüntü"süne ulaşmamıza olanak sağlıyor.


Adnan Özyalçıner, Kemal Özer, Erdal Öz, Güncel

Kaynak: Bültenler

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