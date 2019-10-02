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50 lira için cinayet işleyen sanıktan dehşete düşüren ifade

Bursa'da 50 lira için 19 yaşındaki bir genci öldüren sanık, uyuşturucu kullandığını, parasını verdiği uyuşturucuyu alamayınca cinayeti işlediğini söyledi.

02.10.2019 09:2950 lira için cinayet işleyen sanıktan dehşete düşüren ifade
Bursa'da 50 lira için 19 yaşındaki bir genci öldüren sanık, uyuşturucu kullandığını, parasını verdiği uyuşturucuyu alamayınca cinayeti işlediğini söyledi.

Temmuz ayında meydana gelen olayda, Emirhan İ. (22) ile Mustafa T. (19), Çirişhane Mahallesi Kanalboyu Caddesi'nde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emirhan İ. cebinden çıkardığı çakıyla Emirhan T.'yi başından yaralayıp kaçtı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından Osmangazi Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.

"Böyle olsun istemezdim"

Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Emirhan İ. hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan sanık, "Böyle olsun istemezdim. Ben uyuşturucu kullanıyorum. 5-6 kişiyle uyuşturucu almak için karşılaştım. Ölen çocuk da oradaydı. Bir süre sonra grup ayrıldı ve ardından maktul geldi. Uyuşturucuyu istedim. Uyuşturucu ve parayı vermeyeceğini söyledi. 'Git lan' deyip küfreder gibi konuştu. Eline cebine atar gibi yapınca, bıçak ile kafasına vurdum. Kendisini tanımıyorum" dedi.

Şahitlerin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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