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50 milyon fidan ihracından 97 milyon dolar döviz elde edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üretilen fidanların 50 milyon adedi ihraç edilerek, 97 milyon dolar döviz geliri elde edildi.

31.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:06
50 milyon fidan ihracından 97 milyon dolar döviz elde edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üretilen fidanların 50 milyon adedi ihraç edilerek, 97 milyon dolar döviz geliri elde edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019 yılında özel sektörle birlikte 854 farklı türde 500 milyon adet orman ağacı, dış mekan süs bitkisi ve meyve fidanı üreterek, 50 milyon adedini yurt dışına ihraç etti. Türkiye'nin birçok bitki ve meyve türünün ana vatanı olduğunun altını çizen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ülkemiz meyvecilik ve fidan yetiştiriciliği konusunda iklim ve ekolojik koşullar bakımından önemli avantajlara sahip bulunuyor. Bu kapsamda 2019 yılında ülkemizde ceviz, badem başta olmak üzere 100 milyon adet meyve fidanı üretimi yapıldı" diye konuştu.

Üretilen meyve ve orman ağacı fidanlarından vatandaşlarca bahçe tesisi ve çevre düzenlemesinde kullanılmak üzere 11 milyon adedinin bedelsiz verilerek 31 milyon TL'lik katkı sağlandığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Üretimi yapılan fidanların 50 milyonunu yurt dışına ihraç ettik. Yapılan ihracattan 97 milyon dolar döviz geliri elde edildi" açıklamasını yaptı.

2002 yılına göre yaklaşık 5 kat artan ihracatın 2019 yılında ağırlıklı olarak Türki Cumhuriyetleri olmakla üzere 55 ülkeye yapıldığını belirten Bakan Pakdemirli, "İhracata en fazla konu olan türler ise servi türleri, ıhlamur, ardıç, süs eriği, süs elması, ceviz, elma, zeytin, badem ve kirazdır" dedi.

Fidancılık sektörünün net ihracatçı konumunda olduğunu, gelinen bu noktada kazanılan ihracat ivmesinin artarak sürdürülmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Gerek AB normları, gerekse ihracat yaptığımız ülkelerin talepleri doğrultusunda ismine doğru, güvenilir, hastalık ve zararlılardan ari fidan üretimi ile ilgili mevzuat çalışmalarımız devam

etmektedir. Bu kapsamda ihraç edilen fidanların 2019 yılından itibaren ülkemizde hastalık ve zararlılar yönünden kontrolleri yapılıp sertifikalandırılmış olma zorunluluğu getirilmiştir. Böylelikle kalitesiz fidanların yurt dışına satışı yasaklanarak, mevcut pazar payının kaybedilme riski önlenmiştir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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Haberler ›› Güncel ››50 milyon fidan ihracından 97 milyon dolar döviz elde edildi - Haberler

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