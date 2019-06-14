14.06.2019 14:27
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50 milyon kişinin kimlik bilgilerini ele geçirip sattılar!

Yaklaşık 50 milyon vatandaşın kimlik bilgilerini yasa dışı yollarla ele geçirip, para karşılığında sahte kimlik üretip, banka ve kredi kartı dolandırıcılığı yapanlara sattığı belirlenen 3 kişi yakalandı.

Ankara'da, GSM şirketinin kurumsal şifresini ele geçirerek, yaklaşık 50 milyon vatandaşın kimlik bilgilerini yasa dışı yollarla ele geçirip, para karşılığında sahte kimlik üretip, banka ve kredi kartı dolandırıcılığı yapanlara sattığı belirlenen 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar kapsamında dünyanın en büyük GSM şirketlerinden birinin sisteminden bazı verilerin alındığını tespit etti. Bu kapsamda yapılan araştırmada Ahmet Yıldız (34), Emine Yıldız (32) ve Mehmet Ali Sert (19) adlı 3 şüphelinin izine ulaşıldı. Günlerce süren teknik ve fiziki takibin sonucunda, Mehmet Ali Sert'in, telefon bayisi dükkanı işleten Ahmet Yıldız'ın kurumsal şifresini kullanarak, GSM şirketinin altyapısına ulaştığı ve yasa dışı yollarla yaklaşık 50 milyon vatandaşın kimlik bilgilerini, kimlik fotokopilerini ve anne kızlık soy isimlerini ele geçirdiği tespit edildi.

ÖZEL EKİP ANTALYA'DA GÖZALTINA ALDI

Bunun üzerine operasyonun düğmesine basan ekipler, Ahmet Yıldız ve çalışanı Emine Yıldız'ı Ankara'da gözaltına alırken, Mehmet Ali Sert'in Antalya'ya kaçtığını belirledi. Antalya'da lüks bir otelde kaldığı belirlenen şüpheli Sert, Ankara'dan giden özel ekip tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

50 MİLYON VATANDAŞIN KİMLİK BİLGİLERİNE ULAŞILDI

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, içerisinde yaklaşık 50 milyon vatandaşın kimlik bilgilerinin bulunduğu çok sayıda harddisk, laptop, flash bellek ve materyal ele geçirildi. Alınan ifadelerin ardından derinleştiren çalışmalar kapsamında, Mehmet Ali Sert'in ele geçirdiği kimlik bilgilerini, para karşılığında sahte kimlik üreten, aynı zamanda banka ve kredi kartı dolandırıcılığı yapan kişilere sattığı tespit edildi. Ayrıca, Sert'in tüm bankalar, TÜVTÜRK ve E-Devlet gibi kurumlara ait sahte siteler oluşturduğu ve 'phishing' yöntemiyle çok sayıda vatandaşı dolandırdığı belirlendi.

YÜZ BİNLERCE LİRAYI SANAL PARA HALİNE ÇEVİRDİ

Öte yandan Sert'in, ele geçirdiği kimlik bilgilerinin bazılarıyla, telefon hattı açtığı, bu vesileyle vatandaşların banka hesaplarını boşalttığı saptandı. Sert'in, elde ettiği yüzbinlerce lirayı ise, sahte kimlik bilgileriyle açmış olduğu sanal para hesaplarına aktardığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis, soruşturma kapsamında izine ulaştığı diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

50 milyon kişinin kimlik bilgilerini ele geçirip sattılar!
Kaynak: DHA
Ankara, 3. Sayfa

YORUMLAR (6)
MEHMET:Bizim ülkemizde devlet eliyle yapıyorlar artık bunlar bişey değil.
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ASDAD:VAY AVELLER VAY Bİ İŞİDE DÜZGÜN YAPIN BE
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TIRCI OSMAN:abi ben söylüyorum beni dinleyen yok abi, çok uzun zamandır yazılım ve elektronik işindeyim abi, cep telefonu ya da bilgisayar ile internete girdiğiniz an işiniz bitiyo, garantiniz yok antivirüs yazılımları belki sizi korulabiliyor, bi sorun olunca bilgiler çalınmış diye işin içinden çıkıyolar, aslında esas hırsız onlar ve sizin onlara güvenmeniz, aslında yapacak pek bi de şey yok, kediyi seven tırmığına katlanacak Osman abi demişti dersiniz
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GÜVEN İÇİN:Bu Haberle İlgili Yorumunuzu Yazın Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki kimlikleri de nüfus müdürlüğü vermiyor mu? evet kimlikleri de nüfus müdürlüğü veriyor. Ancak Kişi Kimlik doğrulama belgesini istediğinde belgenin üstünde bu ibare yazacak. Görevli memur bu belgeyi vermeden önce belgeyi isteyene kimlik yenilemede hangi soruları soruyorsa o sorulara doğru yanıtları aldıktan sonra belgeyi onaylayıp verecek. Aksi taktirde bu tarz sıkıntılar devam edecektir. Allah kimseyi bu tarz sıkıntılara koymasın
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GÜVEN İÇİN:Sahte kimliklerle kredi kullanımı, şirket kurulumu vs işlerin yapılamaması için yapılması gereken tek şey, Kimlik belgesini isteyen kişi (Kurum) Nüfus müdürlüğünden kimlik doğrulama belgesi isteyecekler bu belge günlük veya 1-2 günlük süre içinde alınmış olacak. veya kişi kimlik belgesini E-devlet üzerinden doğrulama yaparak barkodlu belge oluşturup bu belgeyi verecek (ki en sağlıklısı Nüfus müdürlüğünden alınmalı) bu şekilde bu tarz sıkıntılar giderilir.
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