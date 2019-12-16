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50 milyon sterlinlik mücevher soygununda soyguncular 'içeriden birileri'

İngiltere'de Formula 1 eski patronu Bernie Ecclestone kızının evinden çalınan 50 milyon sterlin değerindeki mücevher soygununa 'içeriden birilerinin' dahil olduğunu iddia etti.

16.12.2019 15:43 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:4350 milyon sterlinlik mücevher soygununda soyguncular 'içeriden birileri'

'de Formula 1 eski patronu Bernie Ecclestone kızının evinden çalınan 50 milyon sterlin değerindeki mücevher soygununa 'içeriden birilerinin' dahil olduğunu iddia etti.

İngiltere'nin başkenti Londra bulunan evden, değeri 50 milyon sterlin olan mücevher soygununda detaylar polis tarafından paylaşıldı. Polis, Cuma gecesi Tamara Ecclestone'un evden ayrılmasıyla kimliği belirlenemeyen 3 kişinin arka bahçeden eve girdiğini, evin içinde bulunan kasalardan 50 milyon sterlin değerindeki mücevher çalındığını açıkladı. Soyguncuların evde 50 dakika geçirdikleri ve cam pencereden kaçtıkları belirlendi. Basına konuşan Bernie Ecclestone, evin dışında güvenlik kulübesinde güvenlik görevlisinin olmasına rağmen eve nasıl girdikleri araştırılan soyguncuların aileye yakın birinden veya çalışanlardan yardım aldıklarına inandığını belirtti.



Bernie Ecclestone, İngiltere, Sterlin, Dünya

Kaynak: DHA

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