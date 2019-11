50 Peynirli Şehir Balıkesir'e görkemli tanıtım

50 Peynirli Şehir Balıkesir 'e görkemli tanıtımBALIKESİR - 2016 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Neşe Biber Aksoy ve Berin Bal Onur'un kaleme aldığı dünyanın en iyisi unvanına sahip olan "50 Peynirli Şehir Balıkesir" kitabının lansmanı Sındırgı Kışla Müze Han Otel'de görkemli bir şekilde gerçekleştirildi. Gastronomi dünyasının en seçkin etkinliklerinden 'Gourmand Cookbook Award'da peynir ve süt kategorisinde 12 finalist arasından birinci seçilerek alanında dünyanın en iyisi ünvanına sahip olan "50 Peynirli Şehir Balıkesir" kitabının lansmanı Sındırgı Kışla Müze Han Butik Otel'de gerçekleştirildi. 2016 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının katkılarıyla yazarlar Neşe Aksoy Biber ile Berrin Bal Onur'un kaleme aldığı kitabın lansmanına gastronomi dünyasından birçok isim katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimiz adına saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program protokol konuşmalarıyla devam etti.Başkan Yavaş, "Balıkesir'in kültürel anlamda en iyi projesi"Balıkesir'in peynirinin güzelliğinin farkında olduklarını fakat böyle bir tanıtımın akıllarından geçmediğini belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş "Biz kendi kendimize yetiyoruz, satmada da sıkıntı çekmiyoruz. Satma derdiniz olmayınca reklam arayışında da olmuyorsunuz. Ama Edip Başkanım zamanında iki hanımefendi gelerek bizim farkına varamadığımız şeyleri bizlere gösterdiler. Neşe ve Berrin Hanımı kutluyorum, Sındırgı'da varmış biz bunu anladık yoksa her gün köylü pazarında satılan şeylerdi bunlar. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız çok iyi çalıştı. Balıkesir'in kültürel anlamda şimdiye kadar yapılmış en güzel projesi oldu bana göre. Böyle bir lansmanın Sındırgı'da yapılması bizim için ayrı bir onur kaynağı bundan dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a sonsuz teşekkürler ediyorum." dedi.Vali Yazıcı, "Bu daha başlangıç"Lansmana tanıklık etmekten çok mutlu olduğunu ifade eden Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı "Balıkesir'de güzel şeyler oluyor. Bu güzel şeyleri düşünen, tasarlayan, hayat bulduran herkese ama herkese teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi, şehrin değerleriyle yakinen ilgileniyor. Biz, tüm kurum ve kuruluşlarımızla hep birlikte Türkiye'yi doyuran şehrin özellikle gıdayla ilgili tim değerlerini Türkiye'ye tattırmanın gayreti içerisindeyiz. Ülkenin tüm bölgelerinde çalıştım, Balıkesir'deki peynirin lezzetini başka hiçbir şehirde görmedim. Büyükşehir Belediyemizin peynirleri tanıtmak için Berin ve Neşe Hanım ile yola çıkıp böyle güzel bir ürünü oluşturdular. Hak ettikleri ödülü de aldılar. Bundan sonrası için de hep birlikte başta kurum ve kuruluşlar olmak üzere tüm dünyaya hep birlikte tanıtalım, tattıralım. Bu şehrin güzel insanlarının ürettiği bu değerleri dünyaya sunacağız bu kitap bu işin başlangıcı."Emine Keskin, "Kadınlar her şeyin en iyisini yapar"Kitapta yer alan peynirlerden küflü katık peyniri üreticisi Kepsut'un Bükdere Köyü'nden Emine Keskin de duygularını şu ifadelerle dile getirdi: "Ben Yörük kızıyım, köylü kadınıyım burada aranızdayım. Bu kıyafetimle, milletvekili karşıladım, belediye başkanı karşıladım. İlkokul mezunuyum ama birkaç üniversite bitirdim. Üç tane kızım var, Türkiye'nin her bir yerinde var. Kadınları bırakın sadece bırakın. Onlar her şeyin en iyisini yapar inanın buna. 1979 mezunuyum ilkokul öğretmenimiz kadındı. Benim annem, ninem o zamana kadar hiç memur kadın görmemiş ki beni o kadar uğraştı okutayım diye yok saçını açar, yok bacağını açar diye. Bizim saçımızı ne yapacaklar arkadaşlar, şunu söylemek istiyorum, kızlarınızı okutun. Benim eşim bana hiçbir engel koymuyor sen şunu yaparsın evet yapıyorum. Bugün de yaptığım için burada karşınızdayım. Teşekkür ediyorum yazarlarımıza. Onlar gecenin 1'inde şehre 50 kilometre uzaklıktaki benim köyümü Kepsut Belediye Başkanımız İsmail Cankul'un yönlendirmesiyle gelerek hiç tanımadıkları benimle beraber gece çimenlerden, tarlalardan buğday başaklarından çiğ topladık. Sütümüzde hazırdı zaten iki kavanoz yoğurt mayaladık. Biri var yoğurdu biri yok yoğurdu ninelerimden duyduğum bir şeydi hiç yapmamıştım. Komşum Ayşe ablayı gecenin dördünde gittim kaldırdım, gelmem demedi demez zaten bizim kadınlarımız emekçidir, yoğurtlarımızı mayaladık. Sabah kahvaltı ettik yazarlarımız döndüler İstanbul'a benden haber bekliyorlar. Aradım onları arkadaşlar maşallah yoğurtların ikisi de tutmuş. Peynirimizi de hiçbir katkı maddesi kullanmadan usulüne uygun olarak yaptık sizlere sunduk, umarım beğenirsiniz."Neşe Aksoy Biber, " 2 peynirimiz dünya miras listesinde"Kitabın yazarlarından Neşe Aksoy Biber kitapla ilgili yaptıkları çalışmalardan bahsederek "Ne mutlu bize sizlerin bu nadide ürünlerini, Balıkesir'in güler yüzlü hanımlarının, şahane üreticilerinin, köylerinde kasabalarında peynire hayat veren ustaların elinden bu özel lezzetleri önce tatma ardından sizlerle paylaşma ve şimdi dünyaya duyurma şansına sahip olduk. Tüm Balıkesirlilere çok teşekkür ediyoruz ama bize Balıkesir'in kapısını açan dönemin belediye başkanı Ahmet Edip Uğur'u anmadan geçemeyeceğim, kendisinin davetiyle bu kitap ortaya çıktı kendisine teşekkür ediyorum. Şimdi de yeni Başkanımız Yücel Yılmaz'da kitaba çok iyi bir ev sahibi oldu çok güzel devraldı ve göreve geldiğinin 2. günü bizi aradı dedi ki çok güzel bir şey yapmışsınız ben bu kitapla başlamanın mutluluğunu yaşıyorum nasıl ilerlemek istiyorsanız biz, sizin arkanızdayız. Kendisine de ayrıca teşekkürlerimi iletmek istiyoruz. Kitabı zaten bu dönemde yarışmaya gönderdik. Yarışmada bizimle heyecanımızı paylaşan Dursunbey Belediye Başkanımız ve Marmara Adalar Belediye Başkanımız onlara da çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin bayrağıyla o kürsüye çıkmak o ödülü almak bizim için onurdu çok teşekkür ediyoruz. Kitap dünya birinciliğini aldıktan hemen sonra gastronomi yazarı üstadımız Nedim Atilla Slow Food'un Türkiye temsilcisi kendisi. Balıkesir'in iki nadide peynirini Art Of Taste'te 'Dünya Miras Listesi'ne kayıt altına alınmasını sağladı. Bu da en az kitap kadar önemli bir başarı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. O peynirlerin üreticileri de aramızda zaten küflü katık peyniri Emine Hanımın peyniri bir diğeri Sındırgı'nın Eğridere Köyü'nde yapılan içi yünlü kısmına basılan tulum peyniri. Bunlar nadide peynirler biz bunları tatma şansını elde ettik, kitabımızda kayıt altına aldık" dedi.Berrin Bal Onur, "Kadim geleneğimize sahip çıkalım"Kitabın bir diğer yazarı Berrin Bal Onur da Balıkesir'in; süt ürünleri ve peynir üretimi konusunda müthiş bir şehir olduğunu söyleyerek devamında şöyle konuştu: Peynir üzerinden Balıkesir'in çok farklı yönlerini keşfettik. Sizin de keşfetmeniz bizim en büyük hayallerimizden biri bu gece buna çok güzel bir olanak sağladı. Katılan tüm dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir yansıma olacağını düşünüyoruz. Geçmişten geleceğe kadim geleneği bu güne taşıyan tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum. Bize hep soruyorlardı geçmiş gelecek mi diye evet kesinlikle geçmiş gelecek. Onu bilmezsek hiçbir yere gidemiyoruz, lütfen sahip çıkalım. Bizim 20 yıldır yaptığımız şey de bu; peynir üzerinden kültürümüze insana coğrafyaya geleneğe sahip çıkmak. Bunun için hepimizin yapacağı şeyler var. Üreticilerimize çok teşekkür ediyoruz, sektöre çok teşekkür ediyoruz, çok güzel insanlarla buluştuk yol üzerinde çok güzel ağırlandık bereket dolu sofralarda bir arada bulunduk. Peynir, toprağın ruhu, insanla yeryüzü arasındaki en güzel bağlardan biri bizce. Bu ruhu bizimle paylaştığınız için bu ruhu hep birlikte geleceğe taşıyacağımız için burada olduğunuz için bize bu fırsatı verdiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Bu gecenin hazırlanmasında emeği geçenlere ve bizimle birlikte bu kitap için çaba harcayan kıymetli belediye personeli arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."Başkan Yılmaz, "50 Peynirli Şehir Balıkesir, Bu şehre çok yakıştı"Konuşmasına, iki hanımefendinin yaptıkları çalışmaya değer verip bu çalışmayı başlatan kurucu büyükşehir belediye başkanı Ahmet Edip Uğur'a öngörüsünden dolayı teşekkür ederek başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Ondan sonraki süreçlerin içerisinde Karesi Belediye Başkanı olarak biz hep vardık. Bu projenin nasıl gittiğiyle alakalı zaten süreçleri takip ettik. Emeğinize sağlık Neşe Hanım ve Berrin Hanıma çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten şimdiye kadar biriktirdikleri Know-How'ı Balıkesir'de zirveye ulaştırdılar ve dünyanın yarıştığı bir yerde bizim ürünlerimize verdikleri değerle ödül alarak bizleri de onurlandırdılar. Balıkesir'in çeşitli gelgellere ihtiyacı var çünkü gerçekten büyük bir iliz, 20 ilçemiz var, her ilçemizin de kendine göre ayrı iddiası var. Her iddiası olan ilçemizin de tanıtıma ihtiyacı var. Bir marka altında bu şehri tanıtmamız çok kolay değil. Bu arada dün Antalya'da şu anda lansmanımız gerçekleştirdiğimiz Kışla Müze Han Butik Otel'den dolayı Tarihi Kentler Birliği'nden ödül aldı kendisini tebrik ediyorum. Aldığı ödüle vesile olan valimize çok teşekkür ediyoruz. Buranın restorasyon çalışmasına onayı kendisi verdi ve çalışmaları takip etti. Değerlerimiz kaybetmeden sanayi devriminin getirdiği endüstriyel gıda ürünlerinden önceki lezzetlerimizi koruyup bunların üretim aşamalarını butik yerlerde koruyarak katma değeri yüksek bir şekilde dünya pazarına sunmanın yollarını arıyoruz. Bu konuda en çok çalışmayı yapan Ekrem Başkanımız olduğundan dolayı bize de rehberlik ettiğinden dolayı bugün buradayız. Tüm ilçelerimizde sırasıyla güzel çalışmalar yapacağız. Balıkesirliler olarak hepimizin ortak değeri olan ve övünç kaynağı olan peynirimizi çok güzel kaleme alıp çok latif ve güzel bir şekilde lanse eden yazarlarımıza tekrardan çok teşekkür ediyorum. '50 Peynirli Şehir Balıkesir' bu şehre çok yakıştı."Lansman sonunda kitabın yazarları Neşe Biber Aksoy ve Berrin Bal Onur'la bir araya gelen Balıkesir Milletvekilleri Belgin Gökçe Uygur ve Pakize Mutlu Aydemir bu gururu Balıkesir'e yaşatan yazarlara teşekkür ettiler.Balıkesir'in tanıtımı için oldukça önemli olan lansmana; Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz ve diğer protokol üyeleriyle vatandaşlarda ilgi gösterdi.