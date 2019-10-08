50 yaşındaki adam, kuzeninin 18 yaşındaki kızını kaçırdı

Ordu'da 3 çocuk babası 50 yaşındaki Ahmet Akdere, kuzeninin 18 yaşındaki kızı Kübra'yı kaçırdı. Ailesi kızlarına ulaşamayınca soluğu Müge Anlı'da aldı.

"NE İSTİYORSUNUZ BU KÜÇÜCÜK KIZLARDAN?"

Henüz 18 yaşını bir ay önce dolduran Kübra'nın zorla tutulduğunu söyleyen anne Aysel Akdere, kızının bulunması için gözyaşı dökerken; Müge Anlı da yaşananlara isyan etti. Anlı, "Ne istiyorsunuz bu küçücük kızlardan? Siz kimsiniz de kız kaçırmaya kalkıyorsunuz? Bu kız sizin çocuklarınızdan küçük. Kendinizi ne zannediyorsunuz. Akrabaymış, böyle akraba olmaz olsun" dedi.

GENÇ KIZ TEHDİT EDİLDİ

Müge Anlı olaya yönelik tüm detayları canlı yayında paylaştı. Sabah saatlerinde Kübra'nın izine ulaşıldığını ve kendi rızasıyla gittiğini ifade ettiği belirtildi. Savcıya çıkan Kübra Akdere, tehdit edildiğini ve bu sebepten dolayı kendi rızasıyla gittiğini programda ifade etti. Kübra Akdere'nin annesi Aysel Akdere ise şikayetçi olduğunu açıkladı.

ESKİ EŞTEN ŞOKE EDEN AÇIKLAMALAR

Kübra Akdere'yi kaçıran 50 yaşındaki Ahmet Akdere'nin eski eşi ise canlı yayına telefonla katıldı. Eski eşi, kendisini de henüz 15 yaşındayken kaçırdığını ve alkol sorunları olduğunu aktardı.