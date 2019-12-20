Haberler » Magazin » 50 yaşındaki adamı öldürüp kuyuya atan iki kardeş Müge Anlı'da cinayeti itiraf etti - Magazin

50 yaşındaki adamı öldürüp kuyuya atan iki kardeş Müge Anlı'da cinayeti itiraf etti

Gaziantep'te 3 yıldır kayıp olan Mehmet Elbay'ı öldürdükleri şüphesiyle gözaltına alınan Zeynep Ergül ve Cahit Ergül, cinayeti itiraf ettiler. Cinayet şüphelisi iki kardeş savcı karşına çıktı.

20.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:38

Türkiye'nin gündemine oturan Zeynep Ergül ve Cahit Ergül kardeşler hakkında canlı yayında gelişmesi yaşandı. Mehmet Muharrem Elbay kaybında şüpheli olarak gözaltına alınan Zeynep Ergül ve Cahit Ergül, Elbay'ı götürdükleri bağ evinde öldürdüklerini itiraf ettiler. İki kardeş tutuklanarak savcılığa sevk edildi.

KAYIPTAN ÇOK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYORDU

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp Mehmet Muharrem Elbay'ı arama çalışmaları devam ediyor. Programa kızını aramaya gelen Zeynep Ergül'ün çevresine yaptığı açıklamalarla kayıp Muharrem Elbay olayını tekrar gündeme getirirken, Muharrem Elbay'ın kayıptan çok öldürüldüğü düşünülüyordu. Olayın en büyük iki şüpheli ise Zeynep ve Cahit Ergül'ün canlı yayında itiraf ettiği kuyunun yerinin gösterirken ve yıllar önce sahte senet itirafı programa damga vurdu.

ÖLDÜRÜLÜP KUYUYA ATILDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

'te yaklaşık 3 yıldır kendisinden hiç bir alınmayan Mehmet Muharrem Elbay'ın öldürülüp kuyuya atıldığı yönünde iddialarda bulunduğu Zeynep Ergül, geçen hafta canlı yayında Jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere götürüldü ve ifadesini yine değiştirmedi.

İDDİASINI YALANLADI

Abisi Cahit Ergül'ün eski kocası Ercan'ı da bıçakladığını söyleyen Zeynep hanım çevresine "Evimin yanındaki kuyuya eve su çekmek için kuyu açtık. Ancak orada su çıkmadı. Ben, eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü kuyuya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar" dediği iddia edildi. Ergül daha sonra Elbay'ın kuyuya atıldı iddiasını ise yalanlayarak, "Ben öyle bir şey bilmiyorum" dedi. Zeynep hanımın bu çelişkili açıklamaları programa birine gözdağı vermek için katıldığı yorumları yapılmasına sebep oldu.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Canlı yayında Mehmet Elbay'ı öldürüp cesedinin asitle yok edilmesi itirafıyla şüpheleri üzerine çeken Zeynep ve Cahit kardeşler, Gaziantep Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli kardeşler bugün gelen son dakika haberine göre gözaltında cinayeti itiraf ettiler.

50 yaşındaki adamı öldürüp kuyuya atan iki kardeş Müge Anlı'da cinayeti itiraf etti

Gaziantep, Müge Anlı, 3. Sayfa, Magazin


HABER YORUMLARI (5)
BÜŞRA: Allah allah nasıl olur, milyonlarca imam ve müezzin besliyoruz insanlar idayete ersin diye oysa acaba nerede yalınış yapıyoz da insanlar idayete eremiyor. Örütmenlerde mi sorun var, Düyanet işleruMUZda mı tam anlayamıyorun.
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
SENEM: OLAYIN İMAMLA MÜEZZİNLE ALAKASI YOK İNSANIN VİCDANIYLA ALLAH KORKUSUYLA ALAKALI ŞİMDİ SEN Bİ SUÇ İŞLE AY SORUN DEVLETTE DEVLET BÜYÜKLERİNDE ÖYLE BİR SAÇMALIK YOK !!!! HERKEZ KENDİNDEN MESHULDUR. DİYATEN İŞLERİ KENDİNİ ÖLDÜR DESE ÖLDÜRECEKMİSİN !!!!
Yayından Kaldır
0 0
DELİ DUMRUL: ''Türkiye kabile devleti değildir. Muz cumhuriyeti değildir. Devletin gücünü kimse test etmeye kalkmasın. Her şey kontrolümüz altındadır '' diye açıklamaları özledik.
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
İLAHİ ADALET: müge anlı bukadar detaya girmese iyimiş zavallı kız orda babasının nekadar kötü bir şekilde öldüğünü öğreniyor, aitle yakılmış parçaları ayrı ayrı gömülmüş vs.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
OOZN: Bu program için adam öldürttüklerini düşünmeye başlayacağım artık bu ne abi?
Yayından Kaldır
7 1
Cevap yaz
Magazin

Son Dakika Haberleri

12:15   Baba Parası'ndan sürpriz fotoğraf - Magazin
11:56   Acun Ilıcalı, konuk olduğu MasterChef stüdyosunda temizlik yapınca Instagram'dan yorum yağdı - Magazin
11:46   Ebru Gündeş şikayetçi olmuştu! O davanın sonucu belli oldu! - Magazin
11:46   Sıla ve Hazer Amani evleniyor mu? - Magazin
11:46   Can Yaman ile aynı projede olacaklardı! İlk kez konuştu... - Magazin
10:54   50 yaşındaki adamı öldürüp kuyuya atan iki kardeş Müge Anlı'da cinayeti itiraf etti - Magazin
10:52   RTÜK, 3 ayda 3 binden fazla şikayet alan Çukur'a bir ceza daha verdi - Magazin
10:21   Sanatçı Suzan Kardeş, 25 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi - Magazin
09:12   Şevval Sam "Sizin haberiniz yok" diyerek rap müziğini ilk kendisinin yaptığını söyledi - Magazin
08:52   Oyuncu Eda Ece'den öpüşme itirafı: Hiç sevmiyorum - Magazin
20.12.2019 12:18:55