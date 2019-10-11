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50 yaşındaki çift kazada hayatını kaybetti

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada bir çift hayatını kaybetti.

11.10.2019 14:1150 yaşındaki çift kazada hayatını kaybetti
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada bir çift hayatını kaybetti. Kazada ölen çiftin cenazeleri araçtan güçlükle çıkarılırken, olayın şoku ile araçtan inerek kaçan minibüs şoförü ise kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Serinhisar-Yatağan karayolunda meydana geldi. Hasan B. yönetimindeki 20 EL 869 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Ali İhsan Er (50) idaresindeki 20 YL 333 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ali İhsan Er ile eşi Duru Er (50) hayatını kaybetti. Kazada ölen karı kocanın cansız bedenleri hurdaya dönen otomobilden itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması ile çıkarılabildi. Kaza sonrası olayın şoku ile araçtan inerek kaçtığı iddia edilen minibüs şoförü Hasan B. ise jandarma ekipleri tarafından kısa sürede bulunarak olay yerine getirildi. Jandarma ve kurtarma ekiplerinin kaza yerindeki çalışmaları devam ediyor. - DENİZLİ

Serinhisar, Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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