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50 yaşındaki kadının telefon kulübelerine olan tutkusu görenleri hayrete düşürüyor

İngiltere'de yaşayan 50 yaşındaki Esther Houghton, İngilizlerin meşhur telefon kulübelerine duyduğu büyük tutku ile görenleri hayrete düşürüyor. Elbiselerinde bile telefon kulübesi bulunan kadın, evine tam boyutlu bir telefon kulübesi almayı düşünüyor.

07.01.2020 21:33 | Son Güncelleme: 07.01.2020 21:46

'de yaşayan 50 yaşındaki kadın, İngilizlerin o meşhur telefon kulübelerine büyük bir tutku duyuyor. Evinde, bahçesinde hatta elbiselerinde bile telefon kulübesi bulunan kadın, bu tutkusuyla görenleri hayrete düşürüyor.

KULÜBELER İÇİN 23 BİN LİRA HARCAMIŞ

Esther söylediğine göre telefon kulübelerine 17 yıl önce yani 33 yaşındayken ilgi duymaya başlamış. Evini de telefon kulübeleri süsleriyle donatan kadın 3 bin sterlin (23 bin lira) harcadığını söylüyor.

Esther, "Fotoğraf çekerken öğleden sonra saat 16.00 civarındaydı, sessiz olacağını düşündüğümüz bir yere gittik, ancak bisikletçiler, yürüyüşçüler ve erkekler bana arabadan bağırıyordu" dedi.

"BENİ MELEK SANMIYORLAR"

Seksi pozlar veren kadın, "Çok utanç vericiydi, ama neden olmasın?" diyor. 50 yaşındaki kadın yakın gelecekte evine tam boyutlu bir telefon kulübesi ekleyerek bir adım daha ileri gitmeyi planlıyor. İngiliz kadın, telefon kulübesinde gerçekleştirdiği fotoğraf çekiminde iç çamaşırlarını çıkardığı sırada iki oğlu için "Beni melek sanmıyorlar" dedi.

50 yaşındaki kadının telefon kulübelerine olan tutkusu görenleri hayrete düşürüyor

İngiltere, Magazin


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NURİ TOPBIYIK: haram haram
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PALADAYI: TOPBIYIK NE LAN.....RAHATSIZMISIN NESİN.
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