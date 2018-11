50 yaşındaki okul müdürü, 23 yılda 55 kitap yazdı

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:08



50 yaşındaki okul müdürü, 23 yılda 55 kitap yazdıUzman Elektrik Öğretmeni ve Okul Müdürü Ali Özdemir;"Türkiye'nin teknik, teknolojik eğitimle kurtuluşa ereceğini düşünüyorum"ZONGULDAK - Zonguldak'ta 50 yaşındaki okul müdürü Ali Özdemir, 23 yıllık eğitimcilik hayatına 55 adet kitap sığdırdı. Özdemir'in bir çok farklı konuda yazdığı kitaplar tavsiye niteliğinde öğrencilere okutuluyor. Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde dünyaya gelen Ali Özdemir, Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektrik Öğretmenliği Bölümünü tamamladıktan sonra öğretmenlik hayatına başladı. Uzman elektrik öğretmenliği yapan Özdemir, 2015 yılında da Kozlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürlüğü'ne atandı. Ali Özdemir, Elektrik, elektronik, bilgisayar, otomotiv elektroniği, iş güvenliği, beden dili, etkili iletişim, İngilizce, kişisel gelişim, kalite gibi Türkiye çapında dağıtımı yapılan 55 kitap yazdı.Kitapların yazımından basımına kadar bütün süreci yakından takip ettiğini, 23 yıllık meslek hayatında hiç izin kullanmadığını aktaran Ali Özdemir, "Tüm Türkiye çapında çalışan arkadaşlarımın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. 23 yıllık öğretmenlik hayatımda 55 kitap yazabildim. İsterse her öğretmen kitap yazabilir. Eğer bütün öğretmenlerimiz kitap yazsa bambaşka bir Türkiye'de oluruz. Kitap yazmak hiç zor değil. Yeter ki isteyelim" diye konuştu."Yazılım üzerine çok kitap eksiğimiz var"İlk kez 1005 yılında kitap çıkardığını anlatan Ali Özdemir, kitaplarının yaklaşık 20'sinin üniversitelerde ders kitabı olarak okutulduğunu bazı kitaplarının da tavsiye niteliğinde öğrencilere okutulduğunu aktardı.Türkiye'de 1 milyon öğretmen ve 150 bin akademisyen olduğuna vurgu yapan Özdemir, "1995 yılında ilk kitabımı çıkardım. Sonra her yıl kitap çıkartarak seriyi elektrik elektronik, bilgisayarla ilgili hemen hemen bütün kitapları yazdım. Daha sonra kodlama konusuyla ilgilendim. Okuyuculardan tavsiyeleriyle kitap yazmaya devam ediyorum. Daha da yeni kitap çalışmalarım var. Şu anda kitaplarımın 20 kadarı üniversitelerde ders kitabı olarak kullanılıyor. Dünyanın her tarafına kitaplarım dağıtılıyor. Bu kitap yazmak çok karlı bir iş değil. Fakat bunun manevi hazzını her öğretmenin tatmasını istiyorum. Bir kitap çıkardığınız zaman insanların size olan bakışı değişiyor. İnsanların kitap yazan bir öğretmene daha fazla saygı gösterdiğini yaşayarak gördüm. Türkiye'de 1 milyon öğretmen, 150 bin akademisyen var. İsterse bunların hepsi bir konuda kitap yazabilir. Özellikle ben elektronik çağında olduğumuzu düşünüyorum. Yazılım üzerine çok kitap eksiğimiz var. Bu konuda üniversitelerimiz, akademisyenlerimiz ve öğretmenlerimiz çalışma yaparsa ülkemiz için çok daha yeni pencereler açılacağını düşünüyorum" diye ifade etti."Türkiye'nin de kendi özgün yazılımlarını üretebileceğini düşünüyorum"24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan okul müdürü Ali Özdemir, "Öğretmenler Günü bizi çok mutlu ediyor. Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerin gündeme gelmesi, eğitimin tartışılması, sorunların dile getirilmesi benim için çok mutluluk verici. Ben bir teknik, elektronik öğretmeni olarak Türkiye'nin teknik, teknolojik eğitimle kurtuluşa ereceğini düşünüyorum. Yani çağımız teknoloji çağı. Bu gün boş bir DVD 1 lira ama içinde yazılımla beraber 10 bin dolar. Türkiye'nin de kendi özgün yazılımlarını üretebileceğini, kendi robotunu yapabileceğini, kendi otomasyon sistemlerini tasarlayabileceğini düşünüyorum. Ben kendi çabalarımla bunları başardığımı düşünüyorum. Kodlama ile ilgili olsun dijital elektronik, endüstriyel elektronik bununla ilgili kaynakları oluşturdum. Benden çok daha yetenekli eğitimciler var. 24 Kasım vesilesiyle onlara mesaj vermek istiyorum. Her öğretmenin bir kitap yazabileceğini ve bunu başarabileceğini düşünüyorum. Kitap yazmanın çok büyük bir mutluluk olduğunu gördüm" şeklinde konuştu."23 yıldır hiçbir gün tatil yapmadım, hiç izin kullanmadım"Gününün yaklaşık 8 ila 10 saatinin görevli olduğu okulda geçtiğini aktaran Ali Özdemir, 23 yıllık eğitimcilik hayatında tatil yapmadığını ve boş vakitlerini hep kitap yazarak geçirdiğini belirtti. Özdemir ürettiği bir eserin sürecini şöyle anlattı: "Kitap yazdıktan sonra bütün kitabın tasarımını, kapağını, cildini, renk ayrımını, mizanpajını ve grafik düzeltmesini kendim yapıyorum. Aynı zamanda matbaa çerçevesinde de kendim gidiyorum. Kaliteli baskı olması için çalışıyorum. Kalıpların düzgün çıkması, cildin sağlam çıkması için bizzat takip ediyorum. Hatasız bir şekilde olmasını ve bunun uğraşı içindeyim. Yazdığım kitapların çoğu bakanlık tarafından öğrencilere tavsiye edilmiştir. Üniversiteler yine aynı şekilde sürekli yeni kitaplar yazmam için teşvikte bulunuyorlar. Ama ne yazık ki Türkiye'de çok kitap yazan öğretmen veya akademisyen yok. Bunun ben üzüntüsünü 25 yıldır çekiyorum. Bu kadar kitabı nasıl ortaya çıkabildiğine ben de şaşırıyorum. İnsan isterse başarabiliyor. Ben 23 yıldır hiçbir gün tatil yapmadım. Hiçbir gün izin kullanmadım. Günde 8-10 saatim okulda geçiyor. Geri kalan boş vaktimi kitap yazarak, araştırma yazarak yeni çıkan kitapları takip etmekle geçiriyorum. Bu insana çok büyük bir haz veren bir iş. Bir kitabı yazmak için 100 tane kitabı karıştırıyorsunuz ve çok yeni bilgilere sahip oluyorsunuz."