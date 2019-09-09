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50 yaşındaki yıldız şarkıcı Jennifer Lopez, festivale iç çamaşırsız katıldı

50 yaşındaki Amerika'lı sanatçı Jennifer Lopez, 2019 Toronto Ulsular Arası Film Festivalinde kırmızı renkli altına sütyen giymediği elbisesi ile katıldı.

09.09.2019 09:49

Dünyaca ünlü yıldız şarkıcı Jennifer Lopez, giydiği cesur kıyafetiyle yine adından söz ettirdi. Yıldız ismin kırmızı halıda objektiflere poz verdiği sırada elbisesinin altına sütyen giymediği dikkat çekti.

KIRMIZI HALIYA DAMGA VURDU

Dünyaca ünlü bir çok yıldızın katıldığı festivale, güzel oyuncu Dakota Johson ve Jennifer Lopez, giydikleri elbiseler ile damga vurdu. Geçen hafta gösterime giren Hustler isimli filmdeki rolü gereği direk dansı öğrenen Lopez, ilk önceleri direk dansının harika bir şey olduğunu ama öğrenince ne kadar zor bir şey olduğunu öğrendiğini söyledi.

HUSTLERS KONUSU

Hustlers, Wall Street müşterilerine şantaj yapmak için bir araya gelen eski bir striptiz kulübü çalışanlarının hikayesini konu ediyor. Kadınları başrollerine yerleştiren suç-komedi filmi striptiz kulübü çalışanların giriştiği bir dolandırıcılık planını işliyor. Jennifer Lopez'in ekibin liderine hayat verdiği filmin kadrosunda Lili Reinhart, Constance Wu, Julia Stiles, Cardi B, Mercedes Ruehl gibi isimler yer alıyor.

Filmde striptizci olarak yer alan Jennifer Lopez danslarıyla adeta baş döndürüyor.

50 yaşındaki yıldız şarkıcı Jennifer Lopez, festivale iç çamaşırsız katıldı

Jennifer Lopez, Dakota, Magazin

YORUMLAR (4)
GICIK: Onlarda çıplaklık önemli değilki ne var bu kadar şaşıracak. Önemli olan medyada devamlı canlı kalmak.
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