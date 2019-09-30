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"Annem" filmine giden Bülent Ersoy, gözyaşlarına boğuldu

50 yıl sonra sinemaya giden Diva Bülent Ersoy, "Annem" filminde gözyaşlarına hakim olamadı Konuşmakta güçlük çeken Ersoy, "Anne olmadığım halde filmdekileri hissettim" dedi.

30.09.2019 12:03

Türk müziğinin usta isimlerinden Diva lakaplı Bülent Ersoy, başrollerini Sumru Yavrucuk ve Özge Gürel'in paylaştığı "Annem" dizisini izledi. Sinema salonunu kapatarak filmi tek başına izlemeyi tercih eden Ersoy, gözyaşlarına hakim olamadı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Annem filminin yönetmeni Mustafa Kotan ile izleyen Diva, film sonundaki gözyaşlarına boğularak duygularını şöyle anlattı: "Esasında anne olmak lazım tabi onu yaşamak için. Ben anne olmadığım halde onu hissettim. Evladın pişmanlığı, o annenin her şeye rağmen hep sarması"

Sözlerine filmin yönetmenine dönerek devam eden Ersoy, "Çok güzel çekmişsin. Hanımefendi de çok güzel oynamış." dedi.

"PARAMLA PULUMLA AĞLAMAYA GELMİŞİM"

Ağlamaktan takma kirpikleri düşen Bülent Ersoy, "Yanıma yapıştırıcı da almamışım. Ne bileyim ben böyle olacağını. Ben maymun gibi seyredeceğimi zannetmiştim. Ben böyle bir şeyle karşılaşacağımı düşünmemiştim. Paramla pulumla ağlamaya gelmişim. Ben 50 senedir sinemaya gitmemiştim. İnan bilseydim gelmezdim. Böyle bir şey olamaz. Analık çok önemli, anne çok önemli. O anaların ayaklarını öpmek lazım." şeklinde konuştu.


Özge Gürel, Anne, Magazin

YORUMLAR(9)
TIRCI CEMİL:YAŞAYAN HAYALET
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ADINIZI YAZIN:ey guzel allahim bir insan bu kadar igrenc olur ulan turkiyede artik boya kalmadi badana surt birazcikta suratina les kargasi
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GÜMÜŞ:SEN AĞLAMA, İYİCE ÇİRKİN OLUYORSUN
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SİVASLI İBOCAN:Gelecek hafta BABAYI izle , gülersin Divacığım. . . . !!!
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TIRNAKÇI CEMİL ABİNİZ:Reis duygulanmış
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KAPTAN:BABA OLABİLİRDİN
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MAKİ:aldırdın mı?
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DENİZ:ablacım sinemaya gidiyorsun gece mekanına değil. . bu ne yahu???
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UUUUUUUUUUIIII:BASİT BAYAĞI YORUMLAR YİNE BAŞLAMIŞ HERKES KENDİ AYNASINDN BAKARMIŞ DÜNYAYA CAHİLLİK BAŞA BELAA VALLAHİ
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