50 yılda biriktirdiği 3 bin şişe kolonyayı dağıtıyor

Kaynak: DHA

50 yılda biriktirdiği 3 bin şişe kolonyayı dağıtıyorSAMSUN'un Alaçam ilçesinde yaşayan Necmi Hopaç (88), 50 yılda yaklaşık 3 bin şişe kolonya biriktirdi. Evinin bir odasını kolonyalara ayıran Hopaç, koronavirüs nedeniyle son 1,5 ayda yaklaşık 500 şişe kolonyayı yakınlarına hediye etti. Türk kültüründe çok önemli bir yeri olan, bayramlardan kız isteme merasimlerine, hasta ziyaretlerinden misafirlere kadar ikram ve hediye edilen kolonya son aylarda koronavirüsle mücadelede öne çıktı. Dezenfeksiyon amaçlı olarak sıkça kullanılan ve yok satan kolonyayı Samsun 'da yaşayan Necmi Hopaç (88), koleksiyona dönüştürdü. 50 yılda yaklaşık 3 bin şişe kolonyayı evinin bir odasında biriktiren Hopaç, koleksiyonundaki şişeleri koronavirüs nedeniyle yakınlarına hediye etmeye başladı.'500 ŞİŞE KOLONYA DAĞITTIM'Limon, incir, mandalina, çiçek, zeytin, tütün gibi çeşitli kolonyaları yıllarca satın aldığını anlatan Hopaç, "Evimde bir odayı kolonyalarıma ayırdım. Duyanlar evime gelip odayı ziyaret ediyorlar. Özellikle koronavirüs nedeniyle tanıdıklarım yakınlarım benden kolonya istedi. Yaklaşık 500 şişe kolonyayı koronavirüs nedeniyle hediye edip dağıttım" dedi.'EŞİMDEN GİZLİ KOLONYA ALIP EVE GETİRİRDİM'Kolonyaların şişelerinin de kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Hopaç, 'Farklı boyutlarda, renklerde, şekillerde şişelerde bulunan kolonyaları yıllarca biriktirdim. Kılıç şeklinde kolonya şişesi bile var. Benim eşim astım hastası olduğu için o kolonyayı sevmez. Ben ondan gizli kolonya alır eve getirirdim. Evimde kolonyaların olduğu odayı duyanlar merak ediyor, geliyor. Bende kolonyalarımı çocuk gibi severim. Odanın anahtarı bendedir odayı kilitlerim. Her gün odaya girerim kolonyalarıma bakarım. O kadar üstüne düşerim bu kolonyanın hastasıyım ben" şeklinde konuştu.'ÇOCUK SEVER GİBİ KOLONYA ŞİŞELERİNİ SEVER'Cihan Hopaç da babasının 50 yıldır hobi amaçlı olarak kolonya biriktirdiğini belirterek "Gittiği her yerden kolonya alıp biriktirdi. 50 yılda yaklaşık 3 bin şişe kolonya biriktirdi. Evde canı sıkıldığı zaman kolonyaların bulunduğu odaya girer, kolonya şişeleriyle ilgilenir, çocuk sever. Hatta kolonya şişesi yanında uyur. Hayatı bu kolonyalar oldu. Evin her yerinde kolonya vardır. Bu evde para değil kolonya şişesi bulursunuz. Son 1,5 aydır yaklaşık 500 şişe kolonyayı bu koronavirüs nedeniyle dağıttık. Piyasada bulunmadığı için babamın bu hobisini bilenler arayıp kolonya istediler. Babamda arayan herkese kolonya hediye etti. Çok talep oldu" diye konuştu.