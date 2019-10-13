50 yıllık evli çift ikinci kez "evlendi"

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan 50 yıllık evli Şefika ve Naci Turnuk, evlilikleriyle gençlere örnek olmak amacıyla ikinci kez "evlendi."

İki çocuk annesi 70 yaşındaki Şefika Turnuk, evlilikleriyle genç çiftlere örnek olmak için ikinci kez düğün yapmaya karar verdi.

Eşinin düğün salonu kiraladığını öğrenen Turnuk, gelinlik de giydi. Yakınları, çifti ikinci düğünlerinde yalnız bırakmadı.

Şefika Turnuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, düğünlerinin örnek olmasını istediğini söyledi.

Turnuk, "Kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için, vatandaşlara 'Böyle güzellikler de var.' demek için, onlara örnek olmak için tekrar gelinlik giyip düğün yaptım. Eşim de sağ olsun kabul etti, hatta benden habersiz salon tutmuş. 'Madem düğün salonu tuttun, ben de gelinlik giyeyim.' dedim. Çok güzel oldu, memnunum. Son günlerde kadına yönelik şiddet arttı. Biz de 'Böyle mutlu çiftler var.' diyerek, örnek olmaya çalıştık." diye konuştu.

Naci Turnuk ise geçmiş yıllarını hatırladıklarını, ikinci kez düğün yapmalarının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Kadına yönelik şiddete değinen Turnuk, "Neden böyle oluyor diye üzülüyoruz. Kadınlara şiddet yapılmasın diye 50 yıl sonra özellikle böyle bir düğün yaptık. İnsanlar bizleri örnek alsın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA