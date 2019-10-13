Haberler » Güncel » 50 yıllık evli çift ikinci kez 'evlendi'

50 yıllık evli çift ikinci kez "evlendi"

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan 50 yıllık evli Şefika ve Naci Turnuk, evlilikleriyle gençlere örnek olmak amacıyla ikinci kez "evlendi."İki çocuk annesi 70 yaşındaki Şefika Turnuk, evlilikleriyle genç çiftlere örnek olmak için ikinci kez düğün yapmaya karar verdi.

13.10.2019 14:17
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan 50 yıllık evli Şefika ve Naci Turnuk, evlilikleriyle gençlere örnek olmak amacıyla ikinci kez "evlendi."
İki çocuk annesi 70 yaşındaki Şefika Turnuk, evlilikleriyle genç çiftlere örnek olmak için ikinci kez düğün yapmaya karar verdi.
Eşinin düğün salonu kiraladığını öğrenen Turnuk, gelinlik de giydi. Yakınları, çifti ikinci düğünlerinde yalnız bırakmadı.
Şefika Turnuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, düğünlerinin örnek olmasını istediğini söyledi.
Turnuk, "Kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için, vatandaşlara 'Böyle güzellikler de var.' demek için, onlara örnek olmak için tekrar gelinlik giyip düğün yaptım. Eşim de sağ olsun kabul etti, hatta benden habersiz salon tutmuş. 'Madem düğün salonu tuttun, ben de gelinlik giyeyim.' dedim. Çok güzel oldu, memnunum. Son günlerde kadına yönelik şiddet arttı. Biz de 'Böyle mutlu çiftler var.' diyerek, örnek olmaya çalıştık." diye konuştu.
Naci Turnuk ise geçmiş yıllarını hatırladıklarını, ikinci kez düğün yapmalarının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.
Kadına yönelik şiddete değinen Turnuk, "Neden böyle oluyor diye üzülüyoruz. Kadınlara şiddet yapılmasın diye 50 yıl sonra özellikle böyle bir düğün yaptık. İnsanlar bizleri örnek alsın." ifadelerini kullandı.
50 yıllık evli çift ikinci kez

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:33 Bursa boşanma davası sonuçlanınca paraşütle atlayıp, lokma dağıttı
14:33 Kahramanmaraş dokuma atölyesinin yandığını görünce fenalık geçirdi
14:33 Tarsus'daki kazada sebzeler yola saçıldı 2 yaralı
14:33 Polis "Hacivat ve Karagöz"le çocuklara güvenliği öğretiyor
14:30 Nobel Barış Ödülü'nün Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali'ye verilmesi kutlandı - ADDİS
14:30 Barış Pınarı Harekatı'nda 24 terörist teslim oldu
14:29 Düğün konvoyunda kaza: 5 yaralı - BOLU
13.10.2019 14:38:31