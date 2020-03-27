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50 yıllık evlik çift: Ne kadar sıkılsak da sağlığımız için evdeyiz

ISPARTA'da koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan Ramazan Külcü (75) ile eşi Hacer Külcü (67), evlerinde ne kadar sıkılsalar da sağlık için buna katlandıklarını söyledi.

27.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:47
50 yıllık evlik çift: Ne kadar sıkılsak da sağlığımız için evdeyiz

ISPARTA'da koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan Ramazan Külcü (75) ile eşi Hacer Külcü (67), evlerinde ne kadar sıkılsalar da sağlık için buna katlandıklarını söyledi.

Isparta Çünür Mahallesi'nde bir sitede yaşayan 50 yıllık evli Ramazan ve Hacer Külcü çifti, her şeyin başının sağlık olduğunu söyledi. İşçi emeklisi Ramazan Külcü, koronavirüs salgını çıkmadan önce evde pek oturmadığını, otomobiliyle fatura yatırmak, evin ihtiyaçlarını gidermek için gezip dolaştığını belirterek, "Bugünlerde akşama kadar televizyonun başındayım. O kanal senin bu kanal benim gezip duruyorum. Haberleri dinliyorum, türkü, şarkı dinliyorum. Yarışma programları izliyorum. Canım sıkılınca kitap okuyup, bulmaca çözüyorum" dedi.

'BU YAŞIMA KADAR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM'

Ramazan Külcü, 75 yaşında olmasına rağmen bugüne kadar böyle bir şey görmediğini ifade etti. Hastalığın yenileceğine inandığını ve dua ettiklerini söyleyen Külcü, "Bizler elimizden geldiği kadar kurallara uyuyoruz. Çocuklarımla, torunlarımla karşıdan karşıya görüşüyoruz. Telefonla konuşuyoruz. Çocuklar taşıyıcı olabiliyormuş, o yüzden çocukları getirmiyorlar. Bu yaşa kadar böyle bir şey yaşamadık Allah muhafaza buyursun" diye konuştu.

'BİRBİRİMİZİ İDARE EDİP GİDİYORUZ'

Hacer Külcü de akşama kadar ev işleriyle meşgul olduğunu, eşinin isteklerini yerine getirmeye çalıştığını belirterek, "Ne yapalım birbirimizi idare edip gidiyoruz. Bana pek fazla eziyeti olmuyor. Çay demliyorum, yemeğini yapıyorum, beraber geçinip gidiyoruz" dedi. Hacer Külcü, eşi ile 24 saat bir arada bulunmaktan şikayetçi olmadığını da kaydetti.

Ev işlerinden arta kalan zamanlarında Kuran okuduğunu ve dua ettiğini belirten Hacer Külcü, "Rabbim ümmeti Muhammed'i korusun. Görsün gözetsin. Durmadan dualar ediyorum, Allahım çoluğumuzu çocuğumuzu korusun. Ne yapalım belki günahlarımıza kefarettir" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Isparta, İşçi, Güncel

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