50 yıllık uçak kokpitine binme hayali gerçek olunca gözyaşlarına boğuldu

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:13



14 Kasım 2018 Çarşamba 11:13

50 yıllık uçak kokpitine binme hayali gerçek olunca gözyaşlarına boğulduUŞAK - Uşak'ta yaşayan Uğur Kavcı'nın uçak kokpitine binme hayali gerçek oldu. Hayatında hiç uçağa binmeyen fakat yüzlerce uçak maketi yapan Kavcı'nın kokpit hayali gerçek olunca gözyaşlarına boğuldu. Uşak'ta yaşayan ve emekli olduktan sonra da zamanının büyük kısmını model uçak yapımıyla geçiren 74 yaşındaki Uğur Kavcı hiç uçak kokpitine binmediği üzüntüsünü dile getirip haberlere konu olunca, bu isteği karşılıksız kalmadı. Uşak Valiliği ve Uşak Havalimanı yetkilileri konuya hassasiyet göstererek, Uşak'a eğitim uçuşu için gelen Türk Hava Yollarının Airbus 320 eğitim uçağının kokpitine binmesi için gerekli zemini hazırlayıp Kavcı'nın hayallerini gerçeğe çevirdir. Yaşanan büyük sürpriz sonrası Kavcı uçak kokpitinde gözyaşlarına boğuldu.İHA muhabirinin "Uçak kokpitine binerse kurban kesecek" başlığı ile gündeme taşıdığı haber sonrası harekete geçen Uşak Havalimanı Müdürü Fevzi Akdeniz gerekli yasal izinleri alarak Uğur Kavcı'yı Uşak Havalimanı'na davet etti. Sabırsızlıkla apronda uçağı bekleyen Kavcı bir süre sonra Havalimanı Müdürü ile büyük bir heyecan ile uçağa doğru yürüdüler. Uçak personelinin karşıladığı Kavcı o anlarda gözyaşlarını tutamadı. Kokpitte kaptan pilot koltuğuna oturan Kavcı uçağı iyice inceledikten sonra, gözyaşları içinde 50 yıllık hayalinin gerçek olmasından dolayı büyük mutluluk yaşadığını dile getirerek şunları söyledi; "Askerliğimde komutamın keşif uçağıyla başlayan uçak sevdası bugünlere geldi. Birçok model uçak yaptım, ama hiçbir şekilde uçağa binmemiştim, hep hayalimdi. Başta sayın Valime, Hava Meydanları Müdürüme, Uşak Havalimanı Müdürüme, sizlere çok teşekkür ederim. Benim bu hayalimin devamında ilimize eski bir uçak getirmek var. İmkanım dahilinde uçak alıp çocukların içinde vakit geçirmesini sağlamak istiyorum. İnternet, bilgisayar, telefon gibi şeylerle vakit geçireceklerine, uçağın içinde oyun oynasınlar, ders çalışsınlar istiyorum. Gücüm yetse meslek okulu bile açmak istiyorum. Fakat yalnızım destek göremiyorum bu konuda. Ben her şey için teşekkür ediyorum. 50 yıllık hayalim bugün gerçek oldu." Dedi.Kokpitte konuk olan Kavcı yine gözyaşları içerisinde uçak personeli ve havalimanı yetkilileri ile vedalaşıp adadığı kurbanı alarak Uşak Jandarma Alay Komutanlığı'na bağışladı.