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500 aracın bulunduğu otoparkın deposunda korkutan yangın

Bursa'da içinde yaklaşık 500 aracın bulunduğu otoparkın deposunda yangın çıktı.

21.08.2019 08:50 500 aracın bulunduğu otoparkın deposunda korkutan yangın
Bursa'da içinde yaklaşık 500 aracın bulunduğu otoparkın deposunda yangın çıktı. Yaklaşık 20 itfaiye erinin müdahalesi ile yangın araçlara sıçramadan kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde yediemin otoparkında içinde yaklaşık 500 otomobil bulunan otoparkın depo kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını araçlara sıçramadan kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri ise çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Otoparkın deposu kullanılamaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı. - BURSA

İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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