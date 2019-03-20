500 Bin Domates Fidesi Daha

Geçen yıl 265 bin domates fidesini üreticilere ücretsiz olarak veren ve çiftçilerin yaklaşık 7 milyon lira kazanmalarını sağlayan Büyükşehir Belediyesi bu yıl sayıyı 500 bine çıkardı.

Kırsalda yaşayan vatandaşlara ücretsiz olarak verilen yaklaşık 200 bin dut fidanı, 2 buçuk milyondan fazla marul fidesi, 265 bin domates fidesi ve 50 manda hibesinin ardından Büyükşehir Belediyesi, Nisan ayında da çiftçilere 500 bin adet daha domates fidesi dağıtacak.

Üreticiyi kalkındırmak için birçok projeyi birbiri ardına hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi hem tarım hem hayvancılık yapan çiftçilerin yanında olmaya devam ediyor. İpekböcekçiliği Geliştirme Projesi ile Eskişehirli vatandaşlar başta olmak ülkenin dört bir yanına dut fidanı dağıtımı gerçekleştiren ekipler son olarak, Seyitgazi ilçesine bağlı 51 mahallenin muhtarına dut fidanı dağıttı. Ayrıca İnönü ilçesi Dutluca Mahallesi'nde 20 dekarlık alanda kurulan İpek Böceği Koza Üretim Sahası ve Mesire Alanı" projesinde de sona gelindi.

"Köylü milletin efendisidir" sözü ile yola çıktık

Eskişehir kırsalında yaşayan çiftçileri birçok alanda desteklediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, "Yanlış tarım politikaları nedeniyle çiftçilerin zor günler geçirdiği dönemde, 2017 yılında 70 bin dut fidanı dağıtarak yola çıktık. 2019 yılı itibariyle yaklaşık 200 bin adet dut fidanını çiftçilerimize dağıtmış bulunuyoruz. Ülke tarımına yetiştirdiğimiz dut fidanları ile sağladığımız katkı 5 milyon TL'yi geçti. 2018 yılında Eskişehir merkez ve ilçelerinde üreticiler tarafından oluşturulan "Kapama Dut Bahçelerinin" sayısı 20'yi geçti. Desteklerimiz ile bu sayının önümüzdeki yıllarda daha da artmasını ve ipekböcekçiliğinin Eskişehir'de yeniden önemli bir gelir kaynağı olmasını bekliyoruz. Mihalıççık'ta kurduğumuz Sebze ve Meyve Kurutma Tesisimiz ile ise hem kadınlarımızın istihdamını sağlayacak hem de burada hazırlanan ürünleri Eskişehir merkezinde kuracağımız üretici marketlerimizde aracı olmadan doğrudan çiftçimiz satabilecek. Mahmudiye Çifteler Han İlçeleri Süt Üreticileri Birliği ile başlattığımız Halk Süt projemiz ile çiftçilerimize kazandırırken hemşehrilerimize doğal günlük süt sağlayarak gelecek kuşaklarımızın sağlıklı beslenmesine katkı sağlıyoruz. Geçtiğimiz ay Bozan Tarımsal Kalkınma Kooperatifine 50 manda hibe ettik. 50 mandanın 48'i gebeydi şimdi mandalar doğurmaya başladı. Hedefimiz manda sayısını arttırmak, manda süt ve süt ürünlerini, tıpkı halk süt modelinde olduğu gibi, ucuz ve kaliteli olarak vatandaşımıza sunmak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'köylü milletin efendisidir' sözünü unutan ve unutturmaya çalışanlara inat biz köylümüzün yanında olmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerimizde seracılık yapan hemşehrilerimize 265 bin domates fidesi, 2 buçuk milyondan fazla marul fidesi dağıttık. Dağıttığımız domates fidelerinden hemşehrilerimiz 7 milyon liraya yakın gelir elde etti. Nisan ayının ilk haftasında vatandaşlarımıza 500 bin adet domates fidesi hibe edeceğiz. Çiftçilerimiz ile omuz omuza üretime katkı sağlamaya devam edeceğiz, onlar bizim baş tacımız" dedi.

Kaynak: Bültenler