500 Bin Euroya Razı Oldular

Galatasaray
, UEFA Avrupa
Ligi'ne kalmasına rağmen büyük bir maddi kayba uğradı. Porto
'ya yenilmesine rağmen puan cetvelinde üçüncü sırayı alan sarı-kırmızılılar, son 32 turuna kalarak 500 bin euroya razı oldu. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkabilse 9.5 milyon euro elde edecekti.
Önce saygı, sonra asist
Galatasaray taraftarı eski futbolcusu Alex Telles
'i unutmadı. Tribünlere çağrılan Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılıların ilgisine kayıtsız kalmayarak selamladı. Telles bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iki gole katkı yaptı, iki asistte de rakibin Galatasaray olması dikkat çekiciydi.
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Porto,Avrupa,Galatasaray
12 Aralık 2018 Çarşamba 08:23