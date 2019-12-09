500 bin kamu işçisinin ikramiyesi 13 Aralık'ta ödenecek

Kamu kurumlarında çalışan 500 bin işçinin ilave ikramiyelerinin (tediye) son ödemesi 13 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Bir yılda 52 günlük ikramiye alan işçilerin bu yılki toplam ödemeleri böylece net olarak en az2.981, en yüksek olarak ise 4.079 lirayı bulacak.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 1384 numaralı kararında kamu işçilerine ilave tediye (ikramiye) ödemelerinin son taksiti 13 Aralık'ta yapılacak. Böylece bu yılın son 13 günlük tediyesi de işçilerin hesabına geçecek. 1 yıl içinde 365 gün çalışan işçilere 52 günlük tediye ödeniyor. 39 günlük tediye ödemeleri yapıldı. İlave 13 günlük tediyenin ise Cumhurbaşkanı kararıyla ödenmesi gerçekleştirilecek.

MAAŞA GÖRE BELİRLENİYOR

İlave tediye fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 13 günlük tutarı kadar oluyor. İlave tediyelerden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Asgari ücret alan bir kamu işçisine 13 günlük tediye olarak yüzde 20 vergi diliminde net olarak 745 lira 46 kuruş ödenecek.

EN AZ BRÜT İKRAMİYE 4 BİN 59 LİRA

Asgari ücretten bakıldığında bir işçinin yıllık brüt tediyesi 4 bin 435 lirayı buluyor. Bu işçinin alacağı toplam ikramiye miktarı ise 2 bin 981 lirayı geçiyor. 3.500 lira brüt ücret alan bir işçi ise 13 Aralık'ta son tediye olarak 1.020 lira görecek. Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, bu işçinin toplam hesabına yatan ücret ise brüt 6.066,84 lira net olarak ise 4.079,40 lirayı bulacak.

NASIL HESAPLANIYOR?

İşçilerin tediyeleri brüt ücretten hesaplanıyor. 13 günlük brüt ücretlerinde primler düşülüp vergisi belirleniyor. Ekim ayı sonrası vergi dilimi yüzde 20'ye çıktığından dolayı hesaplama bunun üzerinden yapılıyor. Kesintiler sonrası ortaya çıkan rakam işçinin hesabına yatırılıyor.

ASGARİ ÜCRETLİNİN TEDİYE HESABI

Brüt ücret 2.558,40 TL

- Günlük brüt 85,28 TL

- 13 günlük brüt 1.108,64 TL

- SGK işçi primi (%14) 155,21 TL

- SGK işsizlik primi (%1) 11,09 TL

- Gelir vergisi matrahı 942,34 TL

- Gelir Vergisi ( %20) 188,47 TL

- Damga vergisi 8,41 TL

- Net ödenecek 745,46 TL

KİME NE KADAR ÖDENECEK

Brüt maaş - 13 günlük (brüt) - 13 günlük ( net) - Toplam (brüt) Toplam (net)

2.558,40 - 1.108,64 - 745,46 - 4.434,56 - 2.981,44

2.750,00 - 1.191,71 - 801,31 - 4.766,84 - 3.205,24

3.000,00 - 1.300,00 - 874,13 - 5.200,00 - 3.496,52

3.250,00 - 1.408,29 - 946,95 - 5.633,16 - 3.787,80

3.500,00 - 1.516,71 - 1.019,85 - 6.066,84 - 4.079,40

Not: Gelir vergisi dilimi yüzde 20'den hesaplanmıştı.