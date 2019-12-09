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500 bin TL değerindeki kaçak ürünlerin bulunduğu depoya operasyon

Başakşehir'de bir adrese düzenlenen operasyonda 400 bin liralık kaçak cinsel içerikli gıda takviyesi ve son kullanma tarihi geçmiş 100 bin liralık cips ele geçirildi.

09.12.2019 14:19 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:31500 bin TL değerindeki kaçak ürünlerin bulunduğu depoya operasyon
'de bir adrese düzenlenen operasyonda 400 bin liralık kaçak cinsel içerikli gıda takviyesi ve son kullanma tarihi geçmiş 100 bin liralık cips ele geçirildi. Operasyonda, 2 şahıs gözaltına alınırken cipsler, kontrol için İlçe Tarım Müdürlüğü personellerince götürüldü.

Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Büro Amirliği ekipleri, Başakşehir'de kaçak ürünlerin bulunduğu bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 400 bin TL olan 20 bin adet cinsel içerikli gıda takviyesi ve piyasaya yeniden sürülmek üzere son kullanma tarihi geçmiş 100 bin TL değerindeki cips ele geçirildi. Baskında 2 kişide gözaltına alındı. Son kullanma tarihi geçmiş cipsler, kontrol için Küçükçekmece İlçe Tarım Müdürlüğü personellerince götürüldü. Depo olarak kullanılan adreste on binlerce ürün gözler önüne serildi. - İSTANBUL

Küçükçekmece, Başakşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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