500 Bininci Fiat Egea Banttan İndi

CARMEDYA.COM - Tofaş
'ın 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiği Fiat
Egea Ailesi'nin 500.000'inci üyesi üretim bandından indi.
Fiat Egea, lansman tarihi 2015'ten bu yana iç pazarda,yaklaşık 130 bin adetlik satış başarısı yakaladı. Son 3 yılda Türkiye
'nin ençok tercih edilen modeli olma unvanını koruyan Egea, İtalya
'da da kendisegmentinin lideri oldu. Avrupa
'nın 7 ülkesinde ilk 10 içerisinde yer almabaşarısı gösteren ve yüzde 70'i İtalya dışında satılan model ailesi, kısa süreiçerisinde Fiat markasının iki numaralı küresel oyuncusu konumuna ulaştı. FiatEgea Ailesi, lansmanından bugüne özel serileri ile yenilenerek farklı müşteri kitlelerininve tarzların mobilite ihtiyaçlarına yönelik, ulaşılabilir çözümler sunmayadevam etmesiyle de dikkat çekiyor.
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İtalya, Tofaş, Fiat, Otomobil
Kaynak: Carmedya.com