20.06.2019 11:55
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500 kadını mağdur eden sahte güzellik uzmanına hapis cezası

500 kadını mağdur eden sahte güzellik uzmanına hapis cezası

Rusya'da dudak dolgusu yaptığı 500 kadını tanınmaz hale getiren sahte güzellik uzmanı 5 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya'da dudak dolgusu yaptığı 500 kadını tanınmaz hale getiren sahte güzellik uzmanı 5 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Rusya'da ruhsatsız güzellik merkezi işleten Natalia Korosteleva'nın yasaklanan bir jel ile dudak dolgusu yapması sonucu 500 kadının yüzünde ciddi deformasyon oluştu. Kaçak güzellik uzmanının Ukrayna'dan ithal ettiği jel ile dolgu yaptığı kadınlardan birinin 25 cerrahi işlem gördüğü, müzik kanalında spiker olan diğer bir kadının ise yüzünde kalıcı hasar meydana gelmesi sonucu psikolojisinin bozulduğu öğrenildi. Korosteleva'nın müşterilerine enjekte ettiği, Rusya ve birçok ülkede yasaklanan bipolymer jelin kronik iltihaplanmaya ve ödeme yol açtığı belirtildi. Jelin yapısına ilişkin açıklama yapan Rus araştırmacı Kirill Revyakov, "Bu jel ile duvardaki bir deliği kapatabilirsiniz. Ancak hiçbir şekilde dudaklarda ve yüzde kullanamazsınız. Yüz kaslarına zarar vermesi dahil olmak üzere korkunç sonuçları var" dedi. Polisin Natalia Korosteleva'nın güzellik merkezi olarak kullandığı evde yaptığı aramalar sonucunda 8 sahte diploma ele geçirildi. Polisin incelemeleri sonucunda Korosteleva'nın güzellik uzmanı olmadığı ortaya çıktı. Sahte güzellik uzmanı, 19 davadan 5 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılırken, polis tarafından yapılan açıklamada kurbanlarının en az 500 kişi olduğu ifade edildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Ukrayna,Rusya Federasyonu,Güncel

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