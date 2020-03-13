500 kez ‘devre’ye girdi!
Borsa İstanbul'un sert hareketler sonrası önlem için uyguladığı devre kesicide yapılan değişiklik bu sabah saat 11: 15'e kadar tam 462 kere çalıştı.
13.03.2020 11:37 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:37
Borsa İstanbul'un sert hareketler sonrası önlem için uyguladığı devre kesicide yapılan değişiklik bu sabah saat 11: 15'e kadar tam 462 kere çalıştı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Borsa İstanbul, Sabah, Ekonomi
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