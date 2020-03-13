Menü
Haberler ›› Ekonomi ››500 kez ‘devre’ye girdi! - Ekonomi

500 kez ‘devre’ye girdi!

Borsa İstanbul'un sert hareketler sonrası önlem için uyguladığı devre kesicide yapılan değişiklik bu sabah saat 11: 15'e kadar tam 462 kere çalıştı.

13.03.2020 11:37 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:37
500 kez ‘devre’ye girdi!
Borsa İstanbul'un sert hareketler sonrası önlem için uyguladığı devre kesicide yapılan değişiklik bu sabah saat 11: 15'e kadar tam 462 kere çalıştı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Borsa İstanbul, Sabah, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Risk grubundaki Müslümanlar cuma namazı yerine evde öğle namazı kılabilir Ekonomi
Son Dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Risk grubundaki Müslümanlar cuma namazı yerine evde öğle namazı kılabilir
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti Ekonomi
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın Ekonomi
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı Ekonomi
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı Ekonomi
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Ekonomi
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi Ekonomi
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli Ekonomi
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli